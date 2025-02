Pallanuoto femminile, Serie A1 2025: vittorie di Lazio e Brizz, si riapre la corsa all’ultimo posto play-off

Si chiude la 13ma giornata della stagione regolare della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile: si riapre la corsa al sesto ed ultimo posto utile per l’accesso ai play-off con le vittorie di Lazio e Brizz, che superano, rispettivamente, Cosenza ed Ancona.

La Lazio Nuoto supera per 11-9 il Cosenza ed accorcia nei confronti delle calabresi, che occupano proprio il sesto ed ultimo posto utile per accedere ai play-off e, che, soprattutto, vale la salvezza diretta, dato che le altre quattro squadre disputeranno tutte i play-out: le biancocelesti ora sono a -5 dalle calabresi.

La Brizz Nuoto liquida con un perentorio 21-7 la Vela Nuoto Ancona, stacca ulteriormente le marchigiane, portandosi a +6, e torna in lizza per la sesta posizione, tornando a -6 dal Cosenza, restando in scia alla Lazio (a +1 sulle acesi) ed accorciando sul Bogliasco (a +2 sulle siciliane).

SERIE A1 2024-2025 PALLANUOTO FEMMINILE

Risultati

13^ Giornata – sabato 15 febbraio 2025

14:00 BRIZZ NUOTO – VELA NUOTO ANCONA 21-7

18:30 S.S. LAZIO NUOTO – SMILE COSENZA PALLANUOTO 11-9

Classifica

L’EKIPE ORIZZONTE 33

SIS ROMA 33

RAPALLO PALLANUOTO 28

CS PLEBISCITO PD 25

PALLANUOTO TRIESTE 24

COSENZA PALLANUOTO 15

AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 11

SS LAZIO NUOTO 10

BRIZZ NUOTO 9

VELA NUOTO ANCONA 3