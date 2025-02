Pallanuoto femminile, Champions League 2025: vince l’Orizzonte, rigori fatali per la SIS Roma. Eliminato il Padova

Passa agli archivi la quinta e penultima giornata della fase a gironi della Champions League 2024-2025 di pallanuoto femminile: in casa Italia vince l’Orizzonte Catania, già qualificato ai quarti, che resta in corsa per il primo posto, mentre la SIS Roma perde ai rigori ma può ancora sperare nel passaggio del turno, infine la Plebiscito Padova viene sconfitta ed è eliminata.

Le etnee vincono per 15-4 contro le magiare del Vasutas e per sperare nel primo posto nell’ultima giornata dovranno ribaltare il 16-10 subito all’andata contro il Sant Andreu, mentre la SIS Roma viene sconfitta in Grecia dall’Alimos ai rigori per 15-14, e nell’ultimo turno per passare ai quarti le capitoline dovranno superare l’Olympiacos e sperare in un risultato favorevole nell’altro match del girone, infine il Padova viene sconfitto nei Paesi Bassi dalle Polar Bears per 14-11 e deve salutare la competizione.

CHAMPIONS LEAGUE 2024-2025 PALLANUOTO FEMMINILE

Risultati quinta giornata

15/02 – 12:30 Dunaujvaros, HUN Group Stage Group A DUNAUJVAROS WPC 9 – 12 VOULIAGMENI NC

15/02 – 15:00 Catania, ITA Group Stage Group D ORIZZONTE CATANIA 15 – 4 BVSC-MANNA ABC

15/02 – 16:00 Gouda, NED Group Stage Group C GZC DONK 13 – 17 OLYMPIACOS SFP

15/02 – 17:00 Barcelona, ESP Group Stage Group D CN SANT ANDREU 14 – 11 UVSE HELIA-D

15/02 – 18:00 Terrassa, ESP Group Stage Group A CN TERRASSA 4 – 13 ASTRALPOOL CN SABADELL

15/02 – 18:00 Piraeus, GRE Group Stage Group C ALIMOS NAC BETSSON 15 – 14 dtr SIS ROMA

15/02 – 19:30 Ede, NED Group Stage Group B POLAR BEARS 14 – 11 ANTENORE PLEBISCITO PADOVA

15/02 – 19:30 Budapest, HUN Group Stage Group B TELEKOM WATERPOLO 13 – 14 dtr ASSOLIM CN MATARO

Classifiche

(In grassetto le squadre qualificate ai quarti)

Gruppo A

Astralpool Sabadell (ESP) 15, Vouliagmeni NC (GRE) 12, CN Terrassa (ESP) 2, Dunaujvaros (HUN) 1.

Gruppo B

FTC-Telekom (HUN) 13, CN Mataro (ESP) 11, Polar Bears (NED) 3, Plebiscito Padova (ITA) 3.

Gruppo C

Olympiacos Piraeus (GRE) 15, GZC Donk (NED) 6, SIS Roma (ITA) 5, Alimos NAC Betsson (GRE) 4.

Gruppo D

CN Sant Andreu (ESP) 15, Ekipe Orizzonte (ITA) 12, UVSE Budapest (HUN) 3, BVSC-Manna ABC (HUN) 0.