Pallanuoto, Serie A1 2025: Pro Recco e Brescia vincono e restano in vetta alla classifica

La 18ma giornata della regular season della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto, la quinta del girone di ritorno, vede restare in coabitazione al comando della classifica la Pro Recco ed il Brescia: i liguri liquidano il Telimar per 20-7, mentre i lombardi superano in trasferta il fanalino di coda Catania per 9-21. Resta in scia il Savona, che piega l’Ortigia per 10-7.

Si issa in solitaria al quarto posto il Trieste, che regola l’Onda Forte con un netto 18-8, ed approfitta della sconfitta della Roma Vis Nova, battuta ed agganciata dal Posillipo, che si impone nello scontro diretto per 10-8. Si tira momentaneamente fuori dalla zona play-out la Florentia, che passa di misura in casa del De Akker Team, sconfitto per 9-10, infine vittoria pesante nelle zone calde del Quinto, che supera per 10-9 l’Olympic Roma.

SERIE A1 2024-2025 PALLANUOTO MASCHILE

Risultati

18^ Giornata – sabato 15 febbraio 2025

12:00 R.N. SAVONA – C.C. ORTIGIA 1928 10-7

15:00 IREN GENOVA QUINTO – TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 10-9

15:00 PRO RECCO WATERPOLO – TELIMAR 20-7

15:45 PALLANUOTO TRIESTE – ONDA FORTE 18-8

16:00 NUOTO CATANIA – AN BRESCIA 9-21

16:30 DE AKKER TEAM – R.N. FLORENTIA 9-10

19:30 C.N. POSILLIPO – ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 10-8

Classifica

PRO RECCO WATERPOLO 52

AN BRESCIA 52

RN SAVONA 45

PALLANUOTO TRIESTE 34

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 31

CN POSILLIPO 31

DE AKKER TEAM 28

C.C. ORTIGIA 1928 23

R.N. FLORENTIA 18

TELIMAR 17

IREN GENOVA QUINTO 16

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 11

ONDA FORTE 5

NUOTO CATANIA 4