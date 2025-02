Medjedovic e Virtanen approdano al secondo turno dell’ATP250 di Marsiglia. L’Italia sorride con Sonego

La necessità di completare il tabellone delle qualificazioni impone un programma con soli tre match del tabellone principale nella prima giornata dell’ATP 250 di Marsiglia. Il risultato più rilevante è senza dubbio il successo con cui Otto Virtanen piega in rimonta Sebastian Korda ed elimina in tre set il quinto favorito del seeding transalpino. In chiusura di giornata Lorenzo Sonego che regola in tre set l’olandese Botic Van de Zandschulp.

Nella prima sfida di giornata il serbo Hamad Medjedovic piega in due set, 6-3 6-4 il punteggio finale maturato in poco meno di un’ora e trenta, il belga Raphael Collignon e si qualifica così per il secondo turno dove affronterà il russo Karen Khachanov, titolare della terza testa di serie. Nel primo parziale il serbo prevale sfruttando una sola delle otto palle break a propria disposizione ed è decisamente più incisivo del rivale nel fondamentale della risposta chiudendo la partita con un vantaggio di nove punti, 44 a 35. Nel secondo set Medjedovic serve un gran numero di prime, registra una percentuale altissima di punti vinti sulla prima di servizio e, così come successo nella frazione di apertura, firma con cinismo il break decisivo sfruttando una delle due opportunità a propria disposizione.

La prima sorpresa del torneo la firma il finlandese Otto Virtanen che in due ore e trentadue minuti batte lo statunitense Sebastian Korda con il punteggio di 6-7(3-7) 7-6(7-4) 6-4. Esce così la testa di serie numero cinque che parte bene e vince il primo parziale al tiebreak prima di cedere alla distanza contro il rivale. Il finlandese rischia nel finale di set, salva più volte la palla break e s’impone al tiebreak riportando in equilibrio una contesa che vive il suo epilogo nella terza e decisiva partita. Il numero novantotto del ranking ATP ottiene il break in apertura, difende il servizio e porta a casa il successo che lo proietta al secondo turno contro il vincente del match in programma domani tra Luca Nardi e il tedesco Daniel Altmaier.

In chiusura di programma l’Itala raccoglie il primo sorriso grazie a Lorenzo Sonego che batte in rimonta l’olandese Botic Van de Zandschulp con il punteggio di 6-1 3-6 6-3 in due ore e ora affronterà il vincente del derby francese Benjamin Bonzi-Luca Van Assche. Il tennista torinese approccia il match in maniera egregia e chiude agevolmente il primo parziale non concedendo il minimo margine di manovra all’avversario. Il giocatore arancione non è però assolutamente uscito dalla partita, continua a lottare, restituisce la partenza sprint al giocatore italiano e porta a casa la seconda frazione di gioco dopo esser partito con un netto 3-0. Il terzo set inizia con la partenza a tutta del giocatore italiano che ottiene il break al secondo gioco e lo difende fino alla fine staccando il pass che vale il passaggio del turno.