LIVE Sonego-Van de Zandschulp, ATP Marsiglia 2025 in DIRETTA: prova di maturità contro il tignoso olandese

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP 250 di Marsiglia tra Lorenzo Sonego e l’olandese Botic Van de Zandschulp. Secondo confronto diretto tra i due e nuovo incrocio sul veloce indoor francese dopo la sfida di qualificazioni del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2024 in cui l’azzurro si impose in 3 set tirati. Il vincente dell’incontro sfiderà al secondo turno colui che avanzerà dal derby transalpino tra Lucas Pouille e Benjamin Bonzi.

Sonego, trentenne torinese, si presenta all’appuntamento francese voglioso di confermarsi dopo gli straordinari Australian Open in cui si è issato fino ai quarti di finale. Come già dimostrato in carriera il piemontese è in grado di esprimersi ad alti livelli su tutte le superfici, con il cemento che continua a rappresentare la sua prima scelta in questo avvio di 2024.

Dal canto suo Van de Zandschulp, ventinovenne di Wageningen (Olanda), arriva in quel di Marsiglia con una serie aperta di 5 sconfitte consecutive. Nell’ultimo KO non ha però sfigurato strappando un set allo spagnolo Carlos Alcaraz tra le mura amiche di Rotterdam. Numero 84 del ranking ATP l’olandese vanta due finali in carriera, entrambe sulla terra battuta di Monaco di Baviera ed entrambe perse al cospetto del danese Holger Rune.

Il match di primo turno dell’ATP 250 di Marsiglia tra Lorenzo Sonego e l’olandese Botic Van de Zandschulp sarà il quinto incontro sul Campo Centrale a partire dalle 12.00, ed il terzo della sessione pomeridiana/serale che inizierà alle 16.00 dopo Collignon-Medjedovic e Virtanen-Korda. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto della partita. Buon divertimento e buon tennis a tutti!