WTA Doha 2025: Iga Swiatek spazza via Maria Sakkari. Eliminata Emma Navarro

Il primo WTA 1000 stagionale è pronto ad entrare nel vivo. Anche quest’oggi, lunedì 10 febbraio, non sono mancati i match che hanno visto come protagoniste le tenniste provenienti da tutto il mondo. Stiamo ovviamente parlando del WTA Doha 2025. Il prestigioso torneo è andato in scena con ben undici sfide valevoli per i trentaduesimi di finale e due per i sedicesimi. Tra le prime giocatrici a scendere in campo troviamo Anhelina Kalinina e Rebecca Sramkova. Quest’ultima in appena un’ora e sei minuti di gioco, ha spazzato via la tennista ucraina, che cercava riscatto dopo essere uscita ai quarti di finale del WTA di Cluj-Napoca. 6-2 6-3 a favore della slovacca.

In contemporanea Sofia Kenin, wild card del torneo, si è aggiudicata il derby a stelle e strisce con Ashlyn Krueger: 6-4 6-4. Anche Linda Noskova ha fatto fuori dal torneo la croata Donna Vekic con un 6-2 6-4. La numero 20 del ranking mondiale, Yulia Putintseva, si è imposta, non senza fatica, su Moyuka Uchijima in due ore e ventinove minuti con lo score finale di 6-2 6-7 6-3. Giornata no anche per le due sorelle russe Veronika e Polina Kudermetova. Rispettivamente Magda Linette, per 3-6 6-0 6-4, e la russa Daria Kasatkina, 6-0 6-0, le hanno rispedite a casa. Buona la prova di Jelena Ostapenko, lettone numero 37 al mondo, vittoriosa su Aoi Ito per 6-2 6-1.

Nel primo pomeriggio si sono poi disputate le prime due sfide dei sedicesimi di finale. In una è stata impegnata la tre volte campionessa, nonché detentrice del torneo, Iga Swiatek. Vogliosa di ritornare al vertice della classifica WTA, e di certo gli eventuali 1000 punti di Doha farebbero comodo, la tennista polacca numero 2 del seeding e del ranking ha eliminato con lo score di 6-3 6-2 Maria Sakkari. Nell’altro match valido per i sedicesimi la testa di serie numero 8 Emma Navarro, a sorpresa, è stata tagliata fuori da Leylah Annie Fernandez con il risultato di 6-2 6-2.

Si è poi ripreso a disputare gli ultimi trentaduesimi di finale rimasti. Peyton Stearns ha battagliato e vinto contro Dayana Yastremska per 7-6 6-3. Ons Jabeur, in appena 56 minuti, ha eliminato con un netto 6-2 6-0 McCartney Kessler. Elina Svitolina proseguirà il viaggio all’interno di questi Qatar TotalEnergies Open 2025. Dall’altra parte della rete ha trovato Marketa Vondrousova, ma è stata in grado di batterla per 0-6 6-2 7-5. Infine si sono affrontate Paula Badosa e Renata Zarazua. La prima, spagnola numero 10 del ranking mondiale e numero 9 del seeding, ha ottenuto il pass per il prossimo turno grazie al risultato di 6-3 4-6 6-2.