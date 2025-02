Ranking ATP (10 febbraio 2025): Jannik Sinner raggiunge Alcaraz nelle settimane da n.1, Bellucci in top-70!

Jannik Sinner inizia la sua 36ª settimana da n.1 del mondo. Un numero importante, che gli consente di raggiungere in questo caso specifico lo spagnolo Carlos Alcaraz, in vetta tra il 2022 e il 2023 in quattro momenti diversi e quindi non in maniera consecutiva come il pusterese. Il 23enne di Sesto Pusteria non ha giocato alcun torneo quest’ultima settimana, privilegiando il riposo e poi gli allenamenti a Montecarlo, in vista del ritorno in campo programmato a Doha dal 17 febbraio.

Sinner, dunque, guida le fila del ranking ATP con 11830 punti a precedere il tedesco Alexander Zverev (8135), impegnato nei prossimi giorni nello swing sudamericano, e proprio Alcaraz. L’iberico ha conquistato il suo primo titolo indoor nel massimo circuito internazionale a Rotterdam (Paesi Bassi) e si è avvicinato al teutonico (7510) e quindi anche a Jannik, seppur sempre sensibilmente distanziato. A proposito del torneo olandese, va rimarcato il nuovo best ranking per l’australiano Alex de Minaur, finalista nell’ATP500 in questione e n.6 ATP.

RANKING ATP (TOP-10)

Lunedì 10 febbraio 2025

1. Jannik Sinner 11830

2. Alexander Zverev 8135

3. Carlos Alcaraz 7510

4. Taylor Fritz 5100

5. Casper Ruud 4480

6. Alex de Minaur 4015

7. Novak Djokovic 3900

8. Daniil Medvedev 3830

9. Tommy Paul 3445

10. Andrey Rublev 3270

In casa Italia si confermano gli undici tennisti presenti nella top-100, dato record che era stato registrato per la prima volta nell’aggiornamento di due settimane fa, a dimostrazione dell’ottimo stato di salute del movimento tricolore.

Detto di Sinner, troviamo Lorenzo Musetti (n.16), Matteo Berrettini (n.34), Lorenzo Sonego (n.35), Flavio Cobolli (n.36), Matteo Arnaldi (n.38), Luciano Darderi (n.59), Mattia Bellucci (n.68), Luca Nardi (n.83), Francesco Passaro (n.92) e Fabio Fognini (n.94) nella cerchia citata. Da segnalare la scalata di Bellucci, protagonista di un percorso straordinario a Rotterdam.

Il lombardo, dopo aver affrontato le qualificazioni, è riuscito a spingersi fino alle semifinali, battendo nel proprio percorso giocatori del calibro del russo Daniil Medvedev e del greco Stefanos Tsitsipas. Non a caso, sono ben 24 le posizioni guadagnate dall’azzurro rispetto all’ultimo update.

AZZURRI IN TOP-100

Lunedì 10 febbraio 2025

1. Jannik Sinner 11830

16. Lorenzo Musetti 2650

34. Matteo Berrettini 1430

35. Lorenzo Sonego 1376

36. Flavio Cobolli 1372

38. Matteo Arnaldi 1355

59. Luciano Darderi 945

68. Mattia Bellucci 843

83. Luca Nardi 681

92. Francesco Passaro 645

94. Fabio Fognini 629