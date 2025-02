UAE Tour 2025, tappa di oggi (19 febbraio): orari, percorso, tv. Tadej Pogacar vuole vincere

È il giorno della tappa regina all’UAE Tour 2025. Terza frazione, quella più attesa: Ras al Khaimah-Jebel Jais, di 181 chilometri, con arrivo in salita molto duro. Gli uomini di classifica si daranno sicuramente battaglia e non mancherà lo spettacolo. Andiamo a scoprire nel dettaglio questa frazione con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO TERZA TAPPA UAE TOUR 2025

Prima parte di gara completamente pianeggiante, l’attesa sarà ovviamente tutta per il gran finale. L’ascesa conclusiva misura addirittura 19,5 chilometri, non è però durissima vista una pendenza media del 5,6%. In dei tratti all’8% si potrà però fare la differenza per provare a staccare tutti i rivali.

CALENDARIO UAE TOUR 2025

TERZA TAPPA

Mercoledì 19 febbraio

Ras al Khaimah-Jebel Jais (181 km)

Partenza ore 9.05

Arrivo ore 13.30 circa

UAE TOUR 2025 OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 dalle 11.50

Diretta streaming: Discovery+

Diretta live testuale: OA Sport

FAVORITI

Ovviamente tutti contro Tadej Pogacar. Lo sloveno con la maglia iridata ha già dimostrato di essere in un discreto stato di forma: si è mosso nella prima tappa, provando ad anticipare lo sprint, e ieri ha trovato il podio nella cronometro. Oggi va a caccia della vittoria ed ovviamente della maglia di leader della classifica generale (Tarling si arrenderà molto presto). A sfidarlo il campione uscente, il belga Lennert Van Eetvelt (Lotto) ma anche Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers), Pello Bilbao (Bahrain – Victorious) e Oscar Onley (Team Picnic PostNL). In casa azzurra proverà a dire la sua Giulio Ciccone (Lidl-Trek).