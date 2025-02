Sofia Goggia cade nella prova di discesa ai Mondiali: cosa si è fatta e come sta

Sofia Goggia non ha completato la terza prova cronometrata di discesa ai Campionati Mondiali di sci alpino 2025, in corso di svolgimento sulle nevi di Saalbach (in Austria). La fuoriclasse azzurra, all’indomani del beffardo quinto posto in supergigante, si è resa protagonista di una caduta nell’ultimo training ufficiale sulla pista ‘Ulli Maier’ alla vigila della discesa libera iridata.

Un incidente di percorso fortunatamente senza particolari conseguenze a livello fisico per la Campionessa Olimpica di Pyeonghang 2018, che è scivolata per qualche decina di metri (senza impattare con le reti di protezione) dopo un atterraggio problematico a causa di uno sbilanciamento in volo nell’ultimo salto del tracciato salisburghese.

La 32enne bergamasca si è poi subito rialzata, alzando il pollice per rassicurare tutti sulle sue condizioni e raggiungendo lentamente il traguardo sui suoi sci. Di fatto Goggia è caduta nello stesso punto che le è costato una possibile medaglia nel SuperG di ieri, perdendo il giusto riferimento nell’approccio al salto e atterrando troppo a destra rispetto alla porta successiva.

In questo caso la sciatrice italiana si era presentata all’ultimo intermedio della prova cronometrata con il sesto tempo assoluto a 67 centesimi dalla ceca Ester Ledecka, prima all’arrivo con un margine di 22 centesimi sulla padrona di casa austriaca Mirjan Puchner, 43 sulla tedesca Emma Aicher e 46 sulla valdostana Federica Brignone (argento in supergigante).