La nuova realtà di Shiffrin: “In gigante lotto per qualche punto. Sarà così per questa stagione”

25ª a quasi 5″ da Federica Brignone. È stato questo il responso per Mikaela Shiffrin, impegnata nel primo dei due giganti a Sestriere della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La campionessa americana è tornata a cimentarsi tra le porte larghe, dopo il brutto incidente del 30 novembre scorso a Killington (USA), dove nella seconda manche del gigante fu protagonista di un brutta caduta, costata due mesi di lontananza dalle gare e ancor di più non poche incertezze in questa specialità.

“È stato emozionante essere di nuovo al via del gigante e sono state anche un po’ confuse le ultime settimane. Per me, essere così disconnessa da come sto cercando di sentirmi, come scio davvero ed è la realtà rispetto a come mi sento. Gli ultimi giorni di allenamento sono stati piuttosto buoni, ma alla fine gareggiare è diverso dall’allenamento“, le prime parole di Shiffrin a Eurosport.

“È davvero positivo aver fatto questa gara. È po’ come un passo successivo all’allenamento. Alla fine posso essere indietro di cinque secondi rispetto ad altre che stanno sciando al meglio. È difficile immaginare di fare un miglioramento così grande. Voglio dire, non accadrà prima della fine della stagione, ma è solo un piccolo dettaglio di un processo che devo elaborare“, ha aggiunto la statunitense.

“Ora, per il resto della mia stagione sento che il mio obiettivo sarà lottare per qualche punto, cercando di stare nella top-30 in gigante. Non posso puntare ai podi e devo pensare solo a sciare e a continuare su questa strada, per trovare un equilibrio“, ha concluso Shiffrin.