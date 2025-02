Quante gare mancano alla fine della Coppa del Mondo di sci alpino femminile? Il calendario delle ultime tappe

Federica Brignone ha operato uno strappo pesantissimo in vetta alla classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino: grazie alle due vittorie in gigante firmate a Sestriere nel giro di ventiquattro ore, la fuoriclasse valdostana svetta al comando della graduatoria con 190 punti di vantaggio nei confronti della svizzera Lara Gut-Behrami. La Campionessa del Mondo di specialità ha brillato tra le porte larghe nonostante una condizione fisica non ottimale e ha tramortito l’elvetica, uscita in gara-1 e seconda in gara-2.

Al termine della stagione mancano tredici gare: quattro discese libere (due a Kvitfjell, La Thuile, Sun Valley), tre superG (Kvitfjell, La Thuile, Sun Valley), tre slalom (Sestriere, Are, Sun Valley), due giganti (Are, Sun Valley) e una prova in specialità da definire (a La Thuile, verrà comunicata dopo il fine settimana di Kvitfjell). Brignone ha già vinto due discese e un superG in stagione, dunque affronta con grande ottimismo il weekend in Norvegia dove si preannuncia un triplo duello inferocito con Gut-Behrami.

Il gigante di Are sarà molto importante e precederà le gare di La Thuile (il recupero dovrebbe essere in superG, ma si attende l’ufficialità), mentre non ci siamo soffermati sulle prove tra i pali stretti perché le due contendenti non si cimentano in questa specialità. Dopo il fine settimane in Valle d’Aosta, nel paese di Federica Brignone, si tirerà una linea e ci si proietterà verso le finali di Sun Valley: la Sfera di Cristallo potrebbe essere assegnata in una serata di primavera, l’azzurra sogna la seconda apoteosi dopo quella del 2020.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

23 febbraio Slalom femminile a Sestriere (Italia)

28 febbraio Discesa femminile a Kvitfjell (Norvegia)

1° marzo Discesa femminile a Kvitfjell (Norvegia)

2 marzo SuperG femminile a Kvitfjell (Norvegia)

8 marzo Gigante femminile ad Are (Svezia)

9 marzo Slalom femminile ad Are (Svezia)

14 marzo Discesa libera femminile a La Thuile (Italia)

15 marzo SuperG femminile a La Thuile (Italia)

16 marzo Gara da recuperare a La Thuile, da definire dopo Kvitfjell

22 marzo Discesa libera femminile a Sun Valley (USA), finale

23 marzo SuperG femminile a Sun Valley (USA), finale

25 marzo Gigante femminile a Sun Valley (USA), finale

27 marzo Slalom femminile a Sun Valley (USA), finale