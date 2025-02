Sci alpino, l’Italia fa sul serio per la prova a squadre dei Mondiali: scelti degli ‘specialisti’

Domani, alle ore 15.15, si darà il via alle danze nei Mondiali 2025 di sci alpino. Sulle nevi di Saalbach (Austria), la rassegna iridata prevede alcune novità rispetto allo schedule classico della Coppa del Mondo. Si pensi al parallelo a squadre miste e alla combinata a squadre femminile e maschile. Martedì 4 febbraio sarà in programma la prima delle due prove citate.

Una specialità nella quale due uomini e due donne prenderanno parte al parallelo. Competizione che non ha mai sorriso particolarmente al Bel Paese, tenendo conto anche dei Team Eventi che si sono svolti in passato nel massimo circuito internazionale, sovente previsti sul finire dell’annata. Si spera di replicare quanto di buono fatto nel 2019 ad Are (Svezia), quando gli azzurri conquistarono il bronzo mondiale.

Ed ecco che nel quartetto scelto per competere domani c’è un legame proprio con la manifestazione di sei anni fa. Il riferimento è ad Alex Vinatzer e a Lara Della Mea, protagonisti di questo particolare format nei campionati sulle nevi scandinave e quindi in grado di disimpegnarsi piuttosto bene nel parallelo, note le loro qualità sia di slalomisti che di gigantisti.

Il quartetto sarà completato da Filippo Della Vite e dalla giovane Giorgia Collomb, che vorranno trasformare l’entusiasmo di essere in una gara iridata in prestazione positiva. Della Vite, uscito di scena prima del tempo diverse volte in questa stagione in Coppa del Mondo, ha comunque ottenuto un buon 11° posto nel gigante di Adelboden (Svizzera), mentre la classe 2006 del Bel Paese ha ottenuto i suoi primi punti nel massimo circuito a Killington (USA) in gigante (19ma) e in slalom (16ma).