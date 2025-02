Calendario Mondiali juniores sci alpino 2025: programma, orari, tv, streaming

Dal 27 febbraio al 6 marzo i Mondiali 2025 di sci alpino juniores terranno banco e la sede sarà molto speciale perché la competizione riservata alla Next Gen del Circo Bianco andrà in scena a Tarvisio. La compagine tricolore, quindi, avrà il vantaggio di conoscere le piste sulle quali si gareggerà, volendo sfruttare l’occasione di mettersi in mostra in vista di quel che sarà.

Un evento che coinvolgerà ben 382 gli atleti, in rappresentanza di 60 Paesi, tra i 15 e i 20 anni che si contenderanno il titolo in sei discipline dello sci alpino, ovvero discesa libera e superG per le gare di velocità, slalom gigante e slalom per le prove tecniche, oltre agli eventi di squadra (come parallelo e combinata a squadre), previsti anche nello schedule dei Mondiali assoluti a Saalbach (Austria).

Numerosa sarà la pattuglia azzurra presente e non potrebbe essere altrimenti. Tra le donne ci saranno nove rappresentanti: Tatum Bieler, Francesca Carolli, Giorgia Collomb, Emilia Mondinelli, Ambra Pomarè, Ludovica Righi, Sara Thaler, Giulia Valleriani e Camilla Vanni. Tra gli uomini risponderanno all’appello Pietro Bisello, Sebastiano Cipriano, Jakob Franzelin, Emanuel Lamp, Nicolò Nosenzo, Luca Ruffinoni ed Enrico Zucchini. Particolare attenzione per Collomb, messasi in evidenza nella rassegna iridata seniores con l’oro nel Team Event.

I Mondiali di sci alpino giovanili, in programma dal 27 febbraio al 6 marzo sulle nevi di Tarvisio, saranno trasmessi in diretta streaming sul canale FIS TV. OA Sport vi darà conto di quanto accadrà attraverso le DIRETTA LIVE testuali delle varie gare che si terranno.

CALENDARIO MONDIALI JUNIORES SCI ALPINO 2025

Martedì 25 febbraio

Ore 11.00 prima prova cronometrata di discesa femminile – Diretta streaming su FIS Tv.

Ore 12.00 prima prova cronometrata di discesa maschile – Diretta streaming su FIS Tv.

Mercoledì 26 febbraio

Ore 11.00 seconda prova cronometrata di discesa femminile – Diretta streaming su FIS Tv.

Ore 12.00 seconda prova cronometrata di discesa maschile – Diretta streaming su FIS Tv.

Giovedì 27 febbraio

Ore 11.00 discesa femminile – Diretta streaming su FIS Tv.

Ore 12.00 discesa maschile – Diretta streaming su FIS Tv.

Venerdì 28 febbraio

Ore 10.30 superG femminile – Diretta streaming su FIS Tv.

Ore 13.30 combinata femminile – Diretta streaming su FIS Tv.

Sabato 1° marzo

Ore 10.30 superg maschile – Diretta streaming su FIS Tv.

Ore 13.30 combinata maschile – Diretta streaming su FIS Tv.

Domenica 2 marzo

Ore 12.00 parallelo a squadre – Diretta streaming su FIS Tv.

Lunedì 3 marzo

Ore 10.00 prima manche gigante femminile – Diretta streaming su FIS Tv.

Ore 13.00 seconda manche gigante femminile – Diretta streaming su FIS Tv.

Martedì 4 marzo

Ore 10.00 prima manche gigante maschile – Diretta streaming su FIS Tv.

Ore 13.00 seconda manche gigante maschile – Diretta streaming su FIS Tv.

Mercoledì 5 marzo

Ore 10.00 prima manche slalom femminile – Diretta streaming su FIS Tv.

Ore 13.00 seconda manche slalom femminile – Diretta streaming su FIS Tv.

Giovedì 6 marzo

Ore 10.00 prima manche slalom maschile – Diretta streaming su FIS Tv.

Ore 13.00 seconda manche slalom maschile – Diretta streaming su FIS Tv.

