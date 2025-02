I convocati dell’Italia per i Mondiali juniores di sci alpino 2025: piazzamenti in Coppa Europa e Coppa del Mondo

L’Italia spera di essere grande protagonista ai Mondiali juniores di sci alpino che si disputano a Tarvisio dal 24 febbraio al 6 marzo. La nostra Nazionale gareggerà di fronte al proprio pubblico, esprimendosi sulle nevi della località in Fiuli-Venezia-Giulia e con il chiaro intento di inseguire risultati di un certo calibro.

La stella della spedizione è Giorgia Collomb, fresca medaglia d’oro nel parallelo a squadre dei Mondiali assoluti. La 18enne sarà alla sua seconda apparizione nella rassegna iridata di categoria, lo scorso anno vi prese parte dopo aver brillato alle Olimpiadi Giovanili (oro in gigante, argento in combinata, bronzo in slalom). Durante questa annata agonistica ha partecipato con continuità alle tappe di Coppa del Mondo, qualificandosi alla seconda manche soltanto nelle due gare di Killington a fine autunno. Della grande campagna a cinque cerchi giovanile faceva parte anche Camilla Vanni, che conquistò la medaglia d’oro in superG e fu poi ottava in combinata. La 18enne non ha ancora debuttato in Coppa del Mondo e in Coppa Europa non è andata oltre la decima piazza, ottenuta nel superG di Zauchensee.

La 20enne Sara Thaler è andata a punti in Coppa del Mondo in due occasioni: superG di Kvitfjell del 2 marzo 2024 e discesa libera di St. Anton dell’11 gennaio 2025, sempre 30ma. Lo scorso anno fu quarta in discesa ai Mondiali juniores, ormai frequenta soltanto il circuito maggiore anche se è reduce dai superG di Bardonecchia in Coppa Europa (20ma e 26ma). La 20enne Emilia Mondinelli ha disputato otto gare in slalom in Coppa del Mondo nelle ultime due stagioni, non riuscendo però mai ad accedere alla seconda manche. In Coppa Europa ha vinto la prova tra i pali stretti di Norefjell disputata il 14 marzo 2024, poi ha abbandonato il circuito minore.

La 20enne Francesca Carolli ha esordito in Coppa del Mondo nello slalom di Courchevel disputato lo scorso 30 gennaio (non concluse la prima manche), in Coppa Europa non si è spinta oltre i dodicesimi posti negli slalom di Spindleruv Mlyn e Zell am See. La 20enne Giulia Valleriani ha disputato una sola gara in Coppa del Mondo (non ha portato a termine la prima manche nello slalom di Flachau lo scorso 14 gennaio), ma due anni fa si mise al collo l’argento iridato juniores nel parallelo a squadre. Il miglior risultato in Coppa Europa negli ultimi mesi è l’ottavo posto nello slalom di Les Diablerets.

La 20enne Ambra Pomarè ha disputato due gare nel massimo circuito: nei giganti di Jasna e Soldeu dello scorso inverno non riuscì a rientrare in top-30. Ai Mondiali juniores vanta l’argento nel parallelo a squadre del 2023, lo scorso anno fu quarta in gigante e sesta in slalom, mentre l’inverno in Coppa Europa non è stato dei migliori (come picco vanta il nono posto nel gigante di Puy Saint Vincent). La 19enne Tatum Bieler non ha ancora debuttato in Coppa del Mondo e il suo miglior risultato in Coppa Europa è il 18mo posto nel gigante di Oberjoch. La 19enne Ludovica Righi ha sulle spalle soltanto sei gare di Coppa Europa e tutte in Italia, mai meglio di 24ma (superG di Bardonecchia di dieci giorni fa).

Soltanto due gare in Coppa Europa per il 20enne Pietro Bisello, che nel 2023 non portò a termine gli slalom della Val di Fassa e di Obereggen. Soltanto Coppa Europa anche per il 20enne Sebastiano Cipriano, mai meglio di 53mo (nel superG di Santa Caterina il 13 dicembre 2024). Anche il 19enne Jakob Franzelin è rimasto fermo al circuito minore, con una sola gara all’attivo (non ha terminato la prima manche dello slalom della Val di Fassa il 15 dicembre 2024).

Il 20enne Emanuel Lamp non ha avuto l’occasione di debuttare in Coppa del Mondo e il suo miglior risultato al piano inferiore è il 18mo posto nella discesa libera di Santa Caterina disputato lo scorso 12 dicembre. Il 20enne Nicolò Nosenzo non è mai andato a punti in Coppa Europa, il miglior piazzamento è il 43mo posto nella discesa libera di Santa Caterina di due mesi fa.

Il 19enne Luca Ruffinoni ha gareggiato soltanto in Coppa Europa nelle gare italiane, il miglior riscontro è il 38mo posto nel superG di Sella Nevea del 21 febbraio 2024. Solo una gara in Coppa Europa per Enrico Zucchini, che due mesi fa è stato 42mo nello slalom della Val di Fassa.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI JUNIORES SCI ALPINO

Squadra femminile

Tatum Bieler

Francesca Carolli

Giorgia Collomb

Emilia Mondinelli

Ambra Pomarè

Ludovica Righi

Sara Thaler

Giulia Valleriani

Camilla Vanni

Squadra maschile

Pietro Bisello

Sebastiano Cipriano

Jakob Franzelin

Emanuel Lamp

Nicolò Nosenzo

Luca Ruffinoni

Enrico Zucchini