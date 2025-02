Sci alpino, i precedenti di Federica Brignone a Kvitfjell: una vittoria e tanti piazzamenti

Archiviati i Mondiali, la Coppa del Mondo di sci alpino è ripartita la settimana scorsa con le gare femminili a Sestriere e le gare maschili a Crans Montana: si entra nel finale di stagione e quindi la lotta alla Sfera di Cristallo diventa sempre più intensa e accesa.

Al femminile è messa molto bene Federica Brignone per provare a vincere per la seconda volta in carriera la Coppa del Mondo dopo quella non festeggiata appieno per il Covid nel 2020. A Kvitfjell (Norvegia), il bilancio delle gare disputate dalla classe 1990 di La Salle è ottimo: è arrivata soprattutto la vittoria lo scorso anno nel superG, dominato in lungo e in largo e chiuso con un vantaggio di 0″61 su Lara Gut-Behrami e 0″79 su Ester Ledecka.

Gare che sono state disputate nelle ultime due anni e hanno visto la valdostana piazzarsi positivamente anche in altre occasioni: nel 2023 in superG è arrivato un ottimo quinto posto nella gara vinta da Cornelia Huetter davanti a Elena Curtoni, in discesa sempre due anni fa il settimo posto in una gara che vinse Kajsa Vickhoff Lie davanti a Sofia Goggia.

Lo scorso anno Brignone ha raccolto un buon sesto posto prima di vincere il secondo superG: in quella occasione a vincere fu proprio la rivale Gut-Behrami. Il peggior piazzamento in Norvegia è un ventunesimo posto nel 2023 quando vinse Nina Ortlieb. Insomma, l’azzurra può trovare il terreno giusto per continuare concretamente a lottare per la Sfera di Cristallo.