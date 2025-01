Pattinaggio artistico: Pezzetta quinta all’esordio agli Europei, sesta Gutmann. Vince una magistrale Petrokina

Oggi è un giorno speciale. Dopo anni di attesa due atlete italiane si sono attestate nella top 6 continentale. Proprio così. In occasione dei Campionati Europei 2025 di pattinaggio artistico Anna Pezzetta ha conquistato la quinta posizione, mentre Lara Naki Gutmann si è piazzata al sesto posto.

Certo, non può mancare anche un pizzico di rammarico per come si è sviluppata una gara che poteva anche concludersi con una medaglia. Ma per diventare grandi c’è anche bisogno di quell’esperienza, di quel sangue freddo necessario che solo la pressione, quella vera, ti può dare. Le prospettive, soprattutto in ottica Team Event Olimpico, sono più che rosee.

Pezzetta, all’esordio in una competizione europea, ha tenuto botta confezionando un programma libero di pregevole fattura tecnica e qualitativa. Ottimo l’inizio, caratterizzato da un triplo flip di meravigliosa bellezza, elemento che ha preceduto poi la combinazione doppio axel/triplo toeloop, sicura, scorrevole e veloce. Poi la prima sbavatura, arrivata nel loop, ruotato doppio anziché triplo; quindi il primo triplo salchow agganciato al doppio toeloop e un’altra piccola défaillance nel triplo lutz, viziato da uno step out all’arrivo.

Malgrado le leggere imprecisioni, l’azzurra ha gudagnato il nuovo primato personale nel segmento con 123.64 (61.04, 63.60) per 186.19. Uno score che certifica ancora una volta tutto il potenziale di un talento cristallino che ha solo bisogno di tempo per poter battagliare con le primissime della classe.

Diversa la dinamica della performance di Gutmann, rallentata da un salchow eseguito solo da due giri nella combinazione con il triplo salchow. Inizio dunque complesso per la trentina, abile a staccare triplo toeloop/doppio axel, il triplo flip e un triplo salchow in catena con il doppio toeloop. Dopo il doppio axe però l’allieva di Gabriele Minchio ha mancato l’appuntamento con il lutz, anche questo da due giri, prima di un atterraggio complesso dal triplo loop. Compensando con le components Lara si è attestata in zona 117.72 (55.93, 61.79) per 181.51, subendo il controsorpasso della connazionale in classifica, ma dimostrando di essere sempre lì, nelle posizioni che contano, in un palcoscenico prestigioso.

La gara è stata vinta da una Niina Petrokina tirata a lucido. La padrona di casa ha affrontato anche il libero in totale stato di grazia, rendendosi artefice di un segmento perfetto snocciolando sette tripli e due doppi axel, raggiungendo l’elevata valutazione di 139.24 (74.53, 65.71) per 208.61. Non ha potuto fare niente la georgiana Anastasiia Gubanova, al comando delle operazioni dopo il corto ma costretta a cedere il passo complice una caratura tecnica inferiore e qualche problema di rotazione che l’hanno inchiodata a quota 129.62 (64.69, 64.93) per 198.61.

Rimonta infine per la belga Nina Pinzarrone, atleta che ha replicato il bronzo dello scorso anno eseguendo un libero costellato da tante imprecisioni, ma che le ha comunque concesso di raccogliere 124.64 (61.04, 63.60) per 191.44 superando una fallosa Kimmy Repond che, con due cadute nel triplo lutz e nel triplo flip, è scivolata al quarto posto con 117.96 (57.98, 61.98) per 186.64.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE