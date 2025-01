Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri dominano la rhythm dance agli Europei, sorpresa Lopareva-Brissaud

Buona la prima per Charléne Guignard-Marco Fabbri. La coppia di danza azzurra si è piazzata ampiamente al comando dopo la rhythm dance, segmento che ha aperto la terza giornata dei Campionati Europei 2025 di pattinaggio di figura. Prestazione molto solida quella dei veterani della Nazionale, vicini a conquistare il titolo per il terzo anno consecutivo.

Gli allevi seguiti da Barbara Fusar Poli hanno messo sul piatto tutte le migliori caratteristiche, proponendo un programma divertente, spumeggiante e di alto livello in termini qualitativi. Impressionante in tal senso il set di twizzles, elemento eseguito all’unisono e con una linea tra i due estremamente precisa, quasi da fondersi in un’unica figura se vista dallo schermo. Molto bene anche la sequenza di passi in cerchio, chiamata di livello 2 in prima battuta ma poi corretta a livello 3 in fase di review. Senza problemi invece il rotational lift, assegnato con il massimo del livello e premiato con un buon GOE, così come il pattern e la difficoltà coreografica.

Alla fine il punteggio recita 84.23 (47.38, 35.72), ovvero poco più di due lunghezze rispetto ai francesi Evgeniia Lopareva-Geoffrey Brissaud, saliti violentemente di colpi confezionando una prova da 82.75 (47.03, 35.75, nuovo personal best) con cui hanno superato a sorpresa i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, terzi con 81.57 (45.51, 36.06) e rallentati da una défaillance nel set di twizzles. Attenzione però anche ai finlandesi Juulia Turkkila-Matthias Versuilis, quarti a 81.26 (46.21, 35.05).

Da menzionare anche la seconda coppia azzurra, quella formata da Victoria Manni-Carlo Roethlisberger, attualmente sedicesima con 65.46 (36.95, 28.51). Il libero si disputerà domani, sabato 1 febbraio, a partire dalle 12:00.