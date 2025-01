Pattinaggio artistico: è morto Dick Button, leggenda statunitense. Aveva 95 anni

Ci sono avvenimenti difficili da spiegare. Nello stesso giorno del disastro aereo avvenuto sopra l’aeroporto di Washington DC che ha provocato la morte di 64 passeggeri, tra cui molti pattinatori alcuni dei quali stanziati allo Skating Club di Boston, è venuto a mancare un vero mito del pattinaggio artistico statunitense e mondiale da sempre legato al centro di allenamento del Massachssetts: Dick Button. La notizia è stata confermata dal figlio della leggenda del ghiaccio, Edward, il quale non ha fornito ulteriori dettagli circa la causa del decesso, arrivato comunque in una situazione di salute molto instabile all’età di 95 anni.

Button è stato un luminare della disciplina. Fu infatti il primo a completare un doppio axel in una competizione nel lontano 1948, così come il triplo loop nel 1952. A lui si deve anche l’invenzione della flying camel spin, in origine nota come “Button camel”.

Il pattinatore in carriera ha conquistato inoltre due titoli olimpici, rispettivamente a San Maurizio 1948 ed a Oslo 1952. Solo un’altra leggenda del pattinaggio di figura è riuscita nell’impresa di conquistare due ori alle Olimpiadi, ovvero il più grande di tutti, Yuzuru Hanyu, a Sochi 2014 e a Pyeongchang 2018.

Button tuttavia rimarrà probabilmente per sempre l’unico americano a vincere un Campionato d’Europa, circostanza sui generis avvenuta nel 1948 a Praga, dove si impose davanti allo svizzero Hans Gerschwiler e a al lettone Edi Rada.