Paolini-Ostapenko, WTA Doha 2025: programma, orario, tv, streaming

Jasmine Paolini vuole continuare la sua permanenza nella capitale del Qatar e si appresta a scendere in campo domani contro la lettone Jelena Ostapenko per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Doha 2025. Si preannuncia un match ostico per l’azzurra, che ha debuttato con una convincente vittoria in due set sulla francese Caroline Garcia dopo aver saltato il primo turno con un bye.

La numero 1 d’Italia, in seguito alla prematura eliminazione di tante big come Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Qinwen Zheng, Emma Navarro e Mirra Andreeva, diventa una delle candidate principali al titolo anche se in semifinale entrerebbe presumibilmente in rotta di collisione (ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo) con una tra Iga Swiatek ed Elena Rybakina.

L’unico scontro diretto ufficiale nel circuito maggiore tra Paolini e Ostapenko ha visto il successo della lettone in occasione del primo turno degli US Open 2023, ovvero pochi mesi prima dell’esplosione della toscana. Oggi però la situazione è diversa e la favorita della vigilia è la numero 4 del ranking mondiale, capace di giocare due finali Slam nella scorsa stagione a Parigi e Wimbledon.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Ostapenko, valevole come ottavo di finale del WTA Doha 2025.

CALENDARIO PAOLINI-OSTAPENKO DOHA 2025

Mercoledì 12 febbraio

Ore 13.30 Jasmine Paolini vs Jelena Ostapenko – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (fino alle 14.55) e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA PAOLINI-OSTAPENKO DOHA 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Supertennis, Sky Sport Uno (fino alle ore 14.55) e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.