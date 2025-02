Le proiezioni di Jasmine Paolini a Doha nel ranking WTA: prima missione, guardarsi le spalle

Jasmine Paolini ha cominciato in maniera convincente il suo percorso al WTA 1000 di Doha 2025, superando al debutto la francese Caroline Garcia per 6-3 6-4 e staccando il pass per gli ottavi di finale. La numero uno d’Italia, esentata dal primo turno con un bye, ha a disposizione una buona chance per vincere ancora almeno un paio di partite e macinare punti pesanti per il ranking.

La 29enne toscana, che agli ottavi se la vedrà con Jelena Ostapenko, deve fare i conti con i 1000 punti (quelli del trionfo di un anno fa a Dubai) in scadenza al termine della prossima settimana che rischiano di farle perdere qualche posizione nella classifica WTA. Ad oggi Paolini è la numero 4 al mondo con 5398 punti, ma deve guardarsi le spalle da una Jessica Pegula ancora in corsa a Doha e virtualmente quinta a -417 dalla nostra portacolori.

Almeno per questa settimana nella peggiore delle ipotesi Jasmine potrà perdere al massimo una posizione e restare quindi in top5, in attesa però della pesante cambiale di Dubai. Per avere la certezza di respingere l’attacco di Pegula (anche se l’americana dovesse vincere il torneo) e conservare la quarta piazza nel ranking di lunedì 17 febbraio, la finalista dell’ultima edizione di Wimbledon dovrà raggiungere l’ultimo atto in Qatar.

In realtà, cambiando la prospettiva, l’unica possibilità di sorpasso immediato per Pegula sarebbe quella di arrivare come minimo in finale sperando che Paolini non si spinga oltre i quarti. Uno scenario veramente complicato, anche perché la statunitense dovrebbe entrare in rotta di collisione con la numero 1 del ranking Aryna Sabalenka già ai quarti di finale.

RANKING WTA JASMINE PAOLINI 17 FEBBRAIO

Ranking lunedì 10 febbraio: 5288 punti, 4° posto.

Punti da scartare lunedì 17 febbraio: 10 (Doha 2024).

Punti da incamerare lunedì 17 febbraio: al momento 120 (Doha 2025).

Ranking dopo il passaggio agli ottavi: 5398 punti, 4° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 5493 punti, 4° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 5668 punti, 4° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 5928 punti, 4° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 6278 punti, 4° posto virtuale.