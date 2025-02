WTA Doha 2025, Sara Errani e Jasmine Paolini vincono all’esordio in doppio ed approdano rapidamente ai quarti!

Inizia nel migliore dei modi il torneo di doppio dei Qatar Open 2025 di tennis per Sara Errani e Jasmine Paolini, accreditate della terza testa di serie, che negli ottavi travolgono la neonata coppia composta dalla norvegese Ulrikke Eikeri e dalla romena Monica Niculescu, sconfitte per 6-3 6-2 in un’ora e diciotto minuti di gioco. Per le azzurre ai quarti ci sarà la vincente del match tra la coppia composta dalla russa Alexandra Panova e dalla magiara Fanny Stollar e quella numero 8 del seeding, formata dalla statunitense Asia Muhammad e dalla neerlandese Demi Schuurs, che si affronteranno nel tardo pomeriggio.

Nel primo set le azzurre, in apertura, con Paolini al servizio, finiscono sotto 0-40, ma risalgono ed al punto decisivo tengono la battuta. Anche nel secondo game si va al deciding point, e sono ancora le italiane a spuntarla, andando sul 2-0, ma Errani cede il servizio a trenta ed arriva l’immediato controbreak. Paolini sale di livello in risposta e c’è il nuovo allungo delle azzurre nel quarto game, ma la coppia italiana non riesce a confermare il break nel quinto gioco, e nel sesto, al punto decisivo, arriva l’aggancio sul 3-3. Errani tiene la battuta a trenta e le azzurre tornano a condurre, poi il deciding point sorride nuovamente alla coppia italiana, che scappa sul 5-3. Paolini va a servire per il set, ed alla seconda opportunità arriva la chiusura sul 6-3 in 43 minuti.

Nella seconda partita Eikeri tiene la battuta in avvio, ma Paolini risponde prontamente ed è 1-1. Nel terzo game Niculescu va sotto 15-40 e la risposta vincente di Errani consegna il break alle azzurre. Il deciding point premia le azzurre nel quarto gioco, con lo smash di Errani che vale il 3-1. Eikeri e Niculescu restano in scia, ma le azzurre confermano lo strappo e vanno sul 4-2, portandosi poi sul 15-40 in risposta nel settimo game. Il pallonetto vincente di Paolini manda Errani a servire per il match, ed il punto decisivo vinto dalla coppia italiana vale l’approdo ai quarti grazie al 6-2 in 35 minuti di gioco.

Le statistiche sottolineano la supremazia delle azzurre, che vincono 59 punti contro i 47 delle avversarie, ma soprattutto giocano meglio nei momenti decisivi del match, convertendo 5 delle 8 palle break avute a disposizione e cancellandone ben 9 delle 11 concesse ad Eikeri e Niculescu. La coppia italiana mette in campo il 76% di prime, ottenendo il punto nel 64% dei casi, mettendo anche a segno un ace, senza concedere doppi falli. La norvegese e la romena, invece, siglano due ace, ma incappano in tre doppi falli, fermandosi al 59% di punti con la prima e ad un deficitario 32% con la seconda.