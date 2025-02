Perché Errani/Paolini non hanno giocato oggi a Dubai: programma stravolto, salta il doppio impegno

La pioggia incessante sta creando non pochi problemi agli organizzatori del Dubai Duty Free Tennis Championships 2025, torneo di categoria WTA 1000: i gravi ritardi che il maltempo sta causando al programma di giornata hanno portato alla cancellazione di tutti i match di doppio.

Non ci sarà dunque il doppio impegno nella giornata odierna per Jasmine Paolini: l’azzurra, che deve ancora completare il proprio match di singolare, oggi non scenderà in campo anche in doppio assieme a Sara Errani, con cui forma la coppia numero 4 del seeding.

La sfida tra le italiane e la coppia composta dalla russa Alexandra Panova e dalla magiara Fanny Stollar è stata cancellata e si disputerà, probabilmente, domani: le due coppie si sono già affrontate la settimana scorsa nei quarti a Doha, dove le azzurre dominarono per 6-2 6-1.