Jasmine Paolini batte Lys a Dubai in un match concluso in oltre 8 ore causa pioggia

Inizia con una vittoria la difesa del titolo nel tabellone di singolare femminile di Jasmine Paolini al Dubai Duty Free Tennis Championships 2025, torneo di categoria WTA 1000 in corso sul cemento outdoor degli Emirati Arabi Uniti: l’azzurra, numero 4 del seeding, ha sconfitto la qualificata tedesca Eva Lys con lo score di 6-2 7-5 dopo un’ora e 37 minuti gioco, anche se l’incontro si è concluso dopo oltre otto ore dall’inizio a causa delle numerose interruzioni per pioggia. Al prossimo turno per l’azzurra una tra Sofia Kenin e l’ucraina Marta Kostyuk.

Il match comincia con un certo equilibrio: diversi scambi che si allungano ed entrambe le giocatrici che riescono a trovare soluzioni interessanti spingendo. Il primo allungo arriva da parte di Paolini che sul 2-1 strappa il servizio alla sua avversaria con una gran risposta di rovescio e soprattutto un dritto in controbalzo vincente. Nel game successivo è Lys a reagire e a trovare il contro-break con due rovesci in lungolinea che lasciano ferma la toscana e un paio di errori da parte della n.4 del mondo. Da qui però parte la serie di tre game consecutivi per chiudere il parziale: la campionessa in carica prende sempre di più l’iniziativa nel palleggio, muove la sua avversaria e fa valere la maggior pesantezza di palla per chiudere così il set sul 6-2.

Nel secondo set l’azzurra parte subito fortissimo e piazza immediatamente il break con un rovescio lungolinea bellissimo e con una Lys che dà la sensazione sempre più di calare. Ecco che da qui in avanti cominciano interruzioni costanti per pioggia con le giocatrici che tornano un paio di volte negli spogliatoi. Ecco che quindi la tedesca torna sotto e riesce a iscriversi di nuovo al match: colpisce meglio la palla e riesce a mettere pressione a Paolini che subisce due break di fila e si trova sotto 4-3. Ecco che la toscana però reagisce nuovamente e piazza il contro-break immediato per issarsi sul 5-4, prima dell’ennesima interruzione per pioggia. Al rientro in campo l’azzurra concretizza il match point e dopo un solo quindici cala definitivamente il sipario sull’incontro sul 7-5.

Le statistiche premiano l’azzurra, che vince 67 punti contro i 51 della tedesca, con Paolini che fa meglio sia con la prima in campo (67%-49%), sia con la seconda (55%-48%), sfruttando 6 delle 10 palle break avute a disposizione e cancellandone 2 delle 5 concesse all’avversaria.