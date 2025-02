Quante posizioni guadagnano Errani/Paolini nel ranking WTA? Balzo con la vittoria a Doha!

Jasmine Paolini e Sara Errani hanno vinto il torneo di doppio al WTA 1000 di Doha, conquistando così il primo trofeo dell’anno in coppia. Le Campionesse Olimpiche si sono rese protagoniste di una brillante settimana sul cemento della capitale del Qatar, riuscendo a battere le russe Andreeva/Shnaider in semifinale annullando cinque match-point e poi superando Jiang/Wu in due set nell’atto conclusivo.

Le azzurre hanno alzato al cielo il terzo trofeo di livello 1000 della propria carriera dopo quelli di Roma e di Pechino della passata annata agonistica, ribadendo ancora una volta tutto la loro caratura tecnica. Tra l’altro si tratta di un successo pesantissimo perché consegna loro ben 1000 punti e un incremento netto in classifica di 990 punti, visto che questa settimana ne devono scartare soltanto dieci.

Com’è cambiato il ranking WTA delle nostre portacolori al termine di questa splendida cavalcata in Medio Oriente? Le azzurre hanno guadagnato quattro posizioni rispetto all’ultimo aggiornamento della classifica internazionale: Sara Errani è sesta con 5.696 punti all’attivo, mentre Jasmine Paolini è settima con 5.625 punti. La lettone Jelena Ostapenko è vicina (5.850), ma le prime quattro della graduatoria sono distanti: la ceca Katerina Siniakova domina con 10.750 punti davanti alla neozelandese Erin Routliffe (8.165), alla statunitense Taylor Townsend (7.378) e alla canadese Gabriela Dabrowski (6.805).

Per quanto concerne il ranking di singolare, Jasmine Paolini occupa la quarta posizione con 5.398 dopo l’eliminazione subita agli ottavi di finale proprio a Doha. La toscana si trova alle spalle della bielorussa Aryna Sabalenka (8.956), della polacca Iga Swiatek (8.160) e della statunitense Coco Gauff (6.538). L’azzurra ha un margine di 322 lunghezze nei confronti della statunitense Jessica Pegula (5.076), mentre Sara Errani occupa la 117ma piazza con 652 punti.

RANKING WTA DOPPIO

1. Katerina Siniakova (Cechia) 10.750

2. Erin Routliffe (Nuova Zelanda) 8.165

3. Taylor Townsend (USA) 7.378

4. Gabriela Dabrowski (Canada) 6.805

5. Jeļena Ostapenko (Lettonia) 5.850

6. Sara Errani (Italia) 5.696

7. Jasmine Paolini (Italia) 5.625

8. Lyudmyla Kichenok (Ucraina) 4.930

9. Ellen Perez (Australia) 4.755

10. Su-Wei Hsieh (Cina Taipei) 4.696