NBA, i risultati della notte (14 febbraio): Minnesota ferma gli Oklahoma City Thunder. Curry fa volare i Warriors a Houston

Un’altra notte di NBA si è disputata negli USA ed erano cinque le partite in programma. Una nottata che strizzava l’occhio alla Western Conference e dove spiccavano le sfide tra Houston Rockets e Golden State Warriors, e Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder. Ecco come è andata.

Colpaccio dei Golden State Warriors che espugnano il campo degli Houston Rockets per 98-105. Passo falso dei texani nella corsa playoff, mentre i californiani trovano un importante successo proprio per provare a risalire la china. Rischiano, però, i Warriors, che guidano tutto il match, dominano per lunghi tratti – toccando anche il +24 – ma nell’ultimo quarto permettono a Houston quasi di rimontare. Decisivi i 27 punti di Steph Curry, top player di giornata.

Vittoria ai supplementari, invece, per i New Orleans Pelicans che superano i Sacramento Kings 140-133. Match che, come dimostra l’overtime raggiunto, ha vissuto sul filo dell’equilibrio, con le due formazioni che si sono alternate più volte in testa, senza mai toccare la doppia cifra di vantaggio. Lo scatto finale lo fanno, però, i Pelicans e lo fanno guidati dai 43 punti di CJ McCollum e dalla tripla doppia sfiorata da Trey Murphy III con 18 punti, 11 assist e 9 rimbalzi.

Nell’altro big match di giornata i Minnesota Timberwolves fermano la corsa in vetta degli Oklahoma City Thunder vincendo 116-101. Wolves sempre in controllo del match, tranne a inizio ripresa quando OCT chiude il gap, ma non riesce nel sorpasso e poi vede Minnesota scappare nuovamente via. A Oklahoma non bastano i 24 punti e 9 assist di Shai Gilgeous-Alexander, mentre per i Timberwolves ci sono i 27 punti e 14 rimbalzi di Naz Reid.

Vittoria importante, invece, per i Dallas Mavericks che superano i Miami Heat 118-113. Match equilibratissimo, dove solo nel finale i texani trovano la zampata vincente per allungare e chiuderla, e lo fanno guidati dai 27 punti di Danté Exum. Agli Heat, invece, non bastano i 40 punti di Tyler Herro. Infine, successo ai supplementari dei Los Angeles Clippers che superano gli Utah Jazz 116-120. Vittoria clamorosa di LAC, che nel secondo quarto è sotto di 20 punti, poi rimonta, passa in vantaggio, viene obbligata ai supplementari da dei redivivi Jazz, ma alla fine la chiude grazie ai 41 punti di Norman Powell e alla doppia doppia di James Harden con 32 punti, 10 rimbalzi e 7 assist.

I RISULTATI DELLA NOTTE (14 FEBBRAIO)

