Basket femminile: Venezia-Derthona e Schio-Campobasso semifinali d’alta quota a Torino

Tempo di semifinali anche per la Coppa Italia femminile, che si unisce in quel di Torino all’analoga competizione maschile. Questa volta, però, accade in formato Final Four. E se le favorite sono le due superclassiche, in quest’occasione le avversarie mostrano una parte del cambiamento della geografia della pallacanestro in quota LBF. Andiamo a scoprire le due semifinali.

UMANA REYER VENEZIA-AUTOSPED G BCC DERTHONA BASKET (Venerdì 14 febbraio, ore 18:00)

Da una parte c’è la squadra che ha vinto l’ultimo titolo italiano, dall’altra la neopromossa che ha tutta l’intenzione, vista anche l’ala Derthona sotto la quale è passata, di salire in alto per rimanerci. Per certi versi la Reyer gioca contro una fetta di sé stessa non indifferente, dato che in cinque (Caterina Dotto, Beatrice Attura, Francesca Leonardi, Elisa Penna, Francesca Melchiori) dell’Autosped hanno giocato in orogranata, anche se Melchiori dovrebbe essere fuori per infortunio.

In campionato due successi della squadra di Andrea Mazzon, anche per il tipo di condizione che c’è: per l’Autosped è arrivato solo nell’ultima giornata prima dello stop per Coppa Italia, la 16a, una vittoria contro Sassari capace di fermare un passivo di 4 perse in fila.

FAMILA WUBER SCHIO-LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO (Venerdì 14 febbraio, ore 20:30)

Saranno passati, domani, appena 13 giorni dall’ultima occasione in cui Schio e Campobasso hanno incrociato i propri destini in campionato. In A1 partite finite con margini comparabili: 69-56 a Schio, 59-71 a Campobasso. Per il Famila non ci sarà Martina Crippa, che ne avrà ancora per parecchio, per la Magnolia recuperate sia Ziemborska che Kacerik. Nei fatti, per Schio questa è una settimana importante anche per capire la condizione in vista del play-in con il Fenerbahce che deciderà se giocherà i quarti di finale o la semifinale di Eurolega.

Prima della sfida contro il Famila, erano state ben sette le vittorie consecutive da parte della squadra di Mimmo Sabatelli, capace di imporsi come terza forza della stagione per ampio distacco, almeno fino a questo momento. E può facilmente essere questa la semifinale maggiormente lottata.