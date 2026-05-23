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Basket, Trieste non molla e pareggia la serie con Brescia. Ci sarà gara-5!

Pubblicato

1 ora fa

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Toscano-Anderson
Juan Toscano-Anderson/Ciamillo

Ci sarà una gara-5! La Pallacanestro Trieste supera la Germani Brescia per 83-77 e pareggia la serie, che torna così a Brescia con l’ultimo atto che si giocherà lunedì sera. Una sfida emozionante e che alla fine ha premiato i padroni di casa, bravissimi a far loro il match negli ultimi minuti dopo che gli ospiti erano riusciti a ritrovare la parità. Per Trieste i protagonisti sono soprattutto Joshua Bannan (18 punti) e Mady Sissoko (15 punti e 9 rimbalzi), ma a corrente alternata hanno dato il loro contributo anche Colbey Ross (18 punti), Juan Toscano-Anderson e Jahmi’us Ramsey, quest’ultimi due soprattutto nel finale. Brescia ha avuto ancora un Amedeo Della Valle a mezzo servizio (3 punti in soli 10 minuti) e alla Germani non sono bastati i 14 punti di Jason Burnell.

Ottimo inizio da parte di Trieste, trascinata soprattutto da uno scatenato Bannan (12-6). Brescia riesce a reagire con Rivers e Mobio ed accorcia le distanze. Alla prima sirena i padroni di casa sono in vantaggio di un solo punto (17-16). Della Valle trova il campo nel secondo quarto e segna subito una tripla, ma è ancora Mobio a fare la differenza e a costruire il parziale che porta la Germani sul +10 (25-35). A scuotere Trieste ci pensano le triple di Colbey Ross e all’intervallo il vantaggio di Brescia è di soli tre punti (35-38).

Trieste comincia subito con il piede sull’acceleratore al rientro dalla pausa lunga. Bannan continua ad essere l’uomo della attacco triestino e propizia il break che porta i padroni di casa avanti sul +5 (51-46). Burnell e Rivers riavvicinano Brescia, ma Trieste prova a scappare nuovamente via con Toscano-Anderson e Ross (61-53). Si entra comunque negli ultimi dieci minuti con Trieste avanti 63-56.

Brescia alza l’intensità difensiva ed in attacco è Nunn a segnare undici punti nei primi quattro minuti dell’ultimo quarto, che portano Brescia addirittura sul -1 (68-67). Sissoko allunga ulteriormente per Trieste, ma Burnell si mette in proprio e firma la schiacciata del pareggio a quattro minuti dalla fine (72-72). Sissoko è ancora un fattore e soprattutto arriva la prima tripla del match di Ramsey per il +5 (77-72). Brescia non molla, ma Toscano-Anderson piazza la tripla del +6 a 19 secondi dalla fine che fa impazzire tutto il pubblico triestino. Si chiude proprio sul +6 (83-77) con Trieste che prenota il biglietto per gara-5 nuovamente a Brescia.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

PALLACANESTRO TRIESTE – GERMANI BRESCIA 83-77 (17-16, 18-22, 28-18, 20-21)

Trieste: Toscano-Anderson 7, Ross 18, Deangeli, Ruzzier 5, Sissoko 15, Candussi, Iannuzzi, Brown 10, Brooks, Moretti, Bannan 18, Ramsey 10

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Brescia: Bilan 6, Ferrero, Santinon, Della Valle 3, Ndour 6, Burnell 14, Toure, Ivanovic 10, Mobio 11, Rivers 12, Cournooh 2, Nunn 13

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