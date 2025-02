LIVE MotoGP, Test Sepang 2025 in DIRETTA: si fa sul serio, primo riscontri per Bagnaia e Marquez in Ducati

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli attesissimi test riservati alla MotoGP di Sepang. Sul tracciato malese vivremo l’esordio ufficiale della nuova stagione con i protagonisti della classe regina che saranno in azione per tre giorni di capitale importanza per capire al meglio le moto in versione 2025.

Il Day-1 dei test di Sepang prenderà il via alle ore 03.00 italiane (le ore 10.00 locali) e si concluderanno alle ore 11.00, con le prime 8 ore di lavoro in pista da sfruttare al massimo, tenendo sempre conto che in questa zona della Malesia la pioggia arriva quasi giornalmente. Mai come in questa occasione, tuttavia, l’attesa per questo antipasto della stagione è eccezionale.

Assisteremo, infatti, al primo round tra Francesco Bagnaia e Marc Marquez nel team Ducati Factory. “Pecco”, dopo la delusione della scorsa stagione, cercherà di mettere subito in chiaro le cose, ovvero ribadendo a tutti di essere lui il punto di riferimento all’interno del team e non il neo-arrivato Cabroncito. Non solo, vedremo Jorge Martin con il numero 1 sul cupolino della sua nuova Aprilia al fianco di Marco Bezzecchi, mentre in casa KTM vedremo in azione Pedro Acosta e Brad Binder, con Enea Bastianini e Maverick Vinales nel team Tech3. In Yamaha, invece, Fabio Quartararo proverà a risalire la china dopo tante difficoltà, come Luca Marini in Honda dopo un primo anno davvero complicato.

La prima giornata dei test di Sepang scatterà alle ore 03.00 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’ineraa giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della MotoGP. Buon divertimento!