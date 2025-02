Test MotoGP Sepang 2025: programma, orari, tv, streaming

Dal 5 al 7 febbraio sul circuito di Sepang, in Malesia, andrà in scena la consueta tre-giorni di test per la classe MotoGP. Il tracciato asiatico sarà teatro di giornate importanti che consentiranno ai vari team di testare le nuove moto e nello stesso tempo varare lo sviluppo da portare avanti nell’intera stagione. Si preannuncia un’annata molto interessante.

In primis, si pensi alla squadra campione del mondo, ovvero la Ducati ufficiale. Al fianco di Francesco Bagnaia ci sarà un nuovo compagno di squadra. Terminato il sodalizio con Enea Bastianini, accasatosi in KTM, Pecco dovrà fare i conti con lo spagnolo Marc Marquez. Un’accoppiata che si preannuncia “esplosiva” per le ambizioni che entrambi avranno di conquistare il titolo mondiale.

Bagnaia ha voglia di rifarsi dopo aver perso il titolo l’anno passato nella sfida contro l’altro iberico Jorge Martin, mentre Marquez è deciso a riprendere il discorso interrotto in fatto di vittorie iridate, dopo il famoso incidente del 2020 a Jerez de la Frontera (Spagna). A proposito di Martin, il campione del mondo in carica sarà in all’Aprilia ufficiale e questo connubio sarà un altro tema interessante. Con lui vi sarà Marco Bezzecchi. Vedremo poi come evolveranno le altre case, ovvero Honda, Yamaha e KTM, con quest’ultima in grande difficoltà dal punto di vista economico.

Le tre giornate di test di MotoGP a Sepang, in programma dal 5 al 7 febbraio, non saranno trasmesse in tv e non godranno della copertura streaming. OA Sport vi fornirà, comunque, gli aggiornamenti utili per essere sempre informati su quanto accadrà in Malesia.

TEST MOTOGP SEPANG 2025

Mercoledì 5 febbraio (orari italiani)

Ore 03.00-11.00 Prima giornata test Sepang

Giovedì 6 febbraio (orari italiani)

Ore 03.00-11.00 Seconda giornata test Sepang

Venerdì 7 febbraio (orari italiani)

Ore 03.00-11.00 Terza giornata test Sepang

PROGRAMMA TEST MOTOGP SEPANG 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Diretta testuale: OA Sport