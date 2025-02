MotoGP, doppietta Yamaha nel Day-3 dei test shakedown di Sepang

Si sono ufficialmente conclusi i test shakedown di Sepang (Malesia) vero e proprio antipasto della attesissima stagione 2025 della MotoGP. Il Day-3 dei test riservati alle moto con concessioni e collaudatori, ha visto un importante uno-due Yamaha con la Casa di Iwata che sta facendo di tutto per presentarsi nel migliore dei modi alla nuova annata, dopo diverse stagioni quanto mai deludenti.

Fabio Quartararo ha concluso con il miglior tempo di giornata, unico a scendere addirittura sotto il muro dell’1:58, fissando un ottimo 1:57.794. Un buon risultato per il campione del mondo 2021, anche se ancora ben distante dalla sensazionale pole position di Francesco Bagnaia dell’ultima edizione (1:56.337).

L’ottimo Day-3 della Yamaha è confermato dalla seconda posizione di Jack Miller (Yamaha Prima Pramac) che si è fermato a 309 millesimi dal collega di marchio. In terza posizione, invece, troviamo Aleix Espargarò (collaudatore Honda) con lo stesso tempo dell’australiano. Buon quarto crono per il nipponico Ai Ogura (Aprili Trackhouse) in 1:58.208 a 414 millesimi dal “Diablo”, mentre è quinto Pol Espargarò (collaudatore KTM) a 497.

Sesta posizione per lo spagnolo Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) a 627 millesimi da Quartararo. Passo indietro, invece, per il suo connazionale Alex Rins (Yamaha) in 1:58.489, quindi ottavo il portoghese Miguel Oliveira (Yamaha Prima Pramac) in 1:58.526. In nona posizione Dani Pedrosa (collaudatore KTM) in 1:59.080, mentre completa la top10 Michele Pirro (collaudatore Ducati) in 1:59.508 con la nuova aerodinamica della GP25. 11°, infine, Lorenzo Savadori (collaudatore Aprilia) in 1:59.843.

Chiusa la tre-giorni dei test shakedown di Sepang l’attesa si fa spasmodica, dato che dal 5 al 7 febbraio sulla medesima pista si terranno i primi test pre-stagionali della stagione.