LIVE MotoGP, Test Buriram 2025 in DIRETTA: ultima giornata prima del Mondiale!

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda, ed ultima, giornata dei test riservati alla MotoGP sulla pista di Buriram. Proprio dove (domenica 2 marzo) andrà in scena il Gran Premio di Thailandia, gara d’esordio del campionato, vivremo un Day-2 di estrema importanza per permettere a piloti e moto di presentarsi nel migliore dei modi ai nastri di partenza della nuova annata.

Sul tracciato di Buriram il Day-2 prenderà il via alle ore 04.00 italiane (le ore 10.00 locali) e si concluderà alle ore 12.00. Come successo ieri ci sarà una pausa di 20 minuti alle ore 07.00. Questa giornata darà modo ai protagonisti della classe regina di lavorare in pista per le ultime 8 ore prima di concentrarsi verso il Gran Premio di Thailandia.

Nel Day-1 abbiamo visto Marc Marquez con il miglior tempo in 1:29.189 precedendo suo fratello Alex di 465 millesimi e Franco Morbidelli di 499. Marco Bezzecchi ha messo a segno il quarto tempo (+0.610) davanti a Pedro Acosta a 0.720, Luca Marini (+0.744), Johann Zarco (+0.777) e Francesco Bagnaia (+0.844).

La seconda ed ultima giornata dei test di Buriram scatterà alle ore 04.00 italiane.