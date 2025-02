MotoGP, dopo le ‘indagini preliminari’ di Sepang, i test di Buriram emetteranno i primi verdetti?

La MotoGP fa un altro passo verso il proprio inizio di stagione, avvicinandosi sempre più ai primi verdetti. Le indagini preliminari di Sepang hanno fornito un responso piuttosto chiaro. Ducati resta il punto di riferimento assoluto della categoria, Yamaha sembrerebbe in marcata crescita rispetto all’ultimo biennio, Aprilia non è dispiaciuta seppur colpita dalla tegola dell’infortunio di Martin, Honda potrebbe aver cominciato la ricostruzione, Ktm è più indietro di quanto sperasse.

Chiaramente, questi giudizi si basano su quanto visto in Malesia. Il contesto thailandese sarà giocoforza differente e c’è chi ha già messo le mani avanti, come la Casa di Iwata, affermando come un eventuale passo indietro nella competitività della M1 non sarebbe né sorprendente, né allarmante. Ci si aspetta, insomma, che i valori possano cambiare rispetto a quanto accaduto pochi giorni fa.

In realtà. Buriram fungerà da prologo in vista del primo Gran Premio stagionale, al quale si arriverà con tutta una serie di dati raccolti proprio negli imminenti test. Dinamica in grado di spostare gli equilibri, soprattutto considerano come tutte le moto siano ancora lontane dalla quadra del cerchio. Ducati compresa. Competitiva quanto si vuole, ma comunque ancora da sgrezzare.

Vedremo quali saranno i valori interni alla Casa di Borgo Panigale (Alex Marquez sarà nuovamente velocissimo? Inoltre, quali saranno i rapporti di forza fra Bagnaia e Marc Marquez?) e se Yamaha confermerà quanto di buono mostrato a Sepang. Aprilia, poi, dovrà capire come organizzarsi per ammortizzare al meglio l’assenza forzata della propria stella, costretta a disertare sostanzialmente quasi tutti i test. Una partenza in tutto e per tutto a hanicap per la casa di Noale.

Bisognerà avere un occhio di riguardo anche per Honda e Ktm, nella speranza che la prima prosegua a dare segnali di vita (senza l’Ala competitiva, ci perde tutta la MotoGP) e la seconda recuperi terreno. Soprattutto perché l’azienda austriaca è in grossa sofferenza economica , per come vanno le cose di questi tempi, perdere improvvisamente un’ulteriore attrice dopo Suzuki, sarebbe un colpo durissimo per la massima categoria motociclistica.