Calendario Test MotoGP Buriram 2025: programma, orari, tv, streaming

Da domani si torna in pista. Due giorni ancora di test per gli alfieri della MotoGP (12-13 febbraio) a Buriram, in Thailandia. Messe in archivio le tre giornate di prove a Sepang (Malesia), l’attenzione sarà rivolta al tracciato che sarà anche teatro del primo appuntamento del Mondiale 2025, previsto dal 28 febbraio al 2 marzo. Una sorta di antipasto.

Non ci sarà Jorge Martin. Il campione del mondo in carica, protagonista di un brutto incidente in territorio malese, è stato costretto a rinunciare e dovrà darsi da fare nella riabilitazione per presentarsi al via del primo round iridato in sella all’Aprilia. Un contrattempo poco gradito per l’iberico e la Casa di Noale. E così spetterà a Marco Bezzecchi il compito di verificare la bontà delle soluzioni tecniche e dare più informazioni possibili agli ingegneri.

Indicazioni che saranno importanti anche in Ducati. Francesco Bagnaia e Marc Marquez, infatti, dovranno verificare quale specifica di motore usare per rendere la moto efficace sia nell’erogazione della potenza che in frenata. Pecco, da questo punto di vista, è parso fare un po’ più di fatica del suo compagno di squadra nelle simulazioni del passo gara. In questo contesto, sarà interessante anche capire la bontà dei progressi compiuti dalla Yamaha, che con il francese Fabio Quartararo si è messa particolarmente in evidenza.

I test di MotoGP a Buriram (Thailandia), previsti il 12 e il 13 febbraio, inizieranno in entrambe le giornate alle 04.00 italiane (10.00 locali) e terminerà alle 12.00 nostrane (18.00 locali). Non ci sarà copertura televisiva e streaming dell’evento, ma OA Sport vi offrirà la consueta DIRETTA LIVE testuale nel day-1 e nel day-2 per rimanere sempre aggiornati.

TEST MOTOGP BURIRAM

Mercoledì 12 febbraio (orari italiani)

Ore 04:00-12:00 Sessione 1

Giovedì 13 febbraio (orari italiani)

Ore 04:00-12:00 Sessione 2

PROGRAMMA TEST BURIRAM MOTOGP 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Diretta testuale: OA Sport