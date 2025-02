MotoGP, Marc Marquez vola anche nel day-2 dei test in Thailandia. Bene Bezzecchi, insegue Bagnaia

I fratelli Marquez chiudono davanti a tutti anche la seconda e ultima giornata dei test collettivi pre-stagionali di Buriram, sulla pista che tra due settimane (28 febbraio-2 marzo) ospiterà il primo round del Mondiale MotoGP 2025. Dopo aver dominato la scena nel day-1, Marc Marquez si è confermato in grande spolvero anche oggi in Thailandia sulla GP25 del team factory Ducati realizzando il miglior tempo assoluto e impressionando nei long-run.

L’otto volte campione del mondo ha completato un brillante time-attack in 1’28″855 nella sessione mattutina, avvicinandosi a un decimo e mezzo dal record del circuito thailandese stabilito nel 2024 da Francesco Bagnaia in 1’28″700 e dimostrando dei progressi notevoli sul giro secco. Il fuoriclasse catalano, oltre ad effettuare delle prove comparative sul fronte aerodinamico, ha avuto il tempo di effettuare un’ottima simulazione di gara da 23 giri con un ritmo medio di 1:30 basso.

Alex Marquez, in sella alla Ducati GP24 del team Gresini, si è inserito in seconda piazza facendo un long-run interessante e pagando un distacco di 179 millesimi dal miglior crono del fratello maggiore, a completamento di una pre-season davvero notevole. Indicazioni positive in casa Aprilia (priva del campione iridato in carica Jorge Martin per infortunio) per Marco Bezzecchi, il più veloce della sessione pomeridiana con un bel time-attack in 1’29″060 che lo ha proiettato al terzo posto della graduatoria combinata odierna (a 205 millesimi dalla vetta) subito davanti alla KTM dell’iberico Pedro Acosta, 4° a 278 millesimi dal leader.

Distacchi più pesanti per tutti gli altri, con Pecco Bagnaia che paga ben 523 millesimi dal suo nuovo teammate al termine di una giornata intensa in cui ha dovuto recuperare il tanto tempo perso ieri a causa di una lunga serie di problemi tecnici. Il torinese non ha brillato neanche nei long-run, facendo fatica a tenere con costanza lo stesso ritmo di Marc Marquez, ma l’importante per lui sarà farsi trovare pronto quando più conterà e non nei test.

Completano la top10 un positivo Joan Mir con la Honda (6° a 0.544 e con un discreto passo), Franco Morbidelli con la Ducati (7° a 0.599), Fabio Quartararo con la Yamaha ufficiale (8° a 0.731 e con un bel long-run), Maverick Viñales con la KTM Tech 3 (9° a 0.751) e Jack Miller con la Yamaha del team Pramac (10° a 0.762).