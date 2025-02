MotoGP, Davide Tardozzi “promuove” la Yamaha e Fabio Quartararo: “Pilota fantastico, ad oggi è un avversario”

Fabio Quartararo è sicuramente uno dei piloti che più si sono esaltati nella tre giorni di Sepang, località che ha ospitato la scorsa settimana i primi test validi per la stagione 2025 MotoGP. Oggi, a poche ore dalla seconda sessione prevista in Thailandia (Paese che ospiterà anche la prima tappa del Motomondiale 2025), a lodare le gesta del centauro spagnolo è stato Davide Tardozzi, Team Manager della Ducati.

Intercettato dai microfoni del reparto media della MotoGP, il numero uno della casa di Borgo Panigale si è detto non particolarmente sorpreso del lavoro della Yamaha, complice anche l’approdo di Max Bertolini, un ex storico della rossa. Ma non è mancato anche un bilancio su quanto visto sul circuito malese.

“Siamo abbastanza soddisfatti – ha detto Tardozzi – perché nelle due giornate abbiamo scelto le nuove componenti che siamo riusciti a unire con la Moto 2024. Credo che i due piloti abbiano scelto il giusto compromesso. A Buriram selezioneremo quale moto correrà nel 2025. Trovo che la GP25 abbia un grande potenziale, tuttavia le regole ci portano ad essere conservativi; il motore deve essere usato per due anni e funziona bene. Allo stato attuale il bilanciamento va più per la GP24″.

Riguardo all’exploit di Quartararo, il Team Manager ha aggiunto: “Ero certo che Yamaha avrebbe fatto dei progressi, anche se non mi aspettavo così in fretta. Conosco molto bene Massimo Bartolini, sapevo che sarebbe stato in grado di far fare loro un grande passo avanti, lo stanno seguendo molto. Penso che Fabio sia un pilota fantastico, al momento è un nostro rivale”.