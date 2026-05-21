Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

MotoGP

MotoGP, Alex Marquez salterà almeno due Gran Premi

Pubblicato

29 minuti fa

il

Per approfondire:
Alex Marquez
Alex Marquez / LaPresse

Salterà almeno due gare l’iberico Alex Marquez, infortunatosi nel corso del GP di Catalogna 2026 di MotoGP: lo spagnolo, come annunciato dal proprio team, infatti, non sarà al via né al Mugello né in Ungheria, GP previsti in due settimane successive.

Il Team Gresini, infatti, ha scritto quanto segue: “Alex Marquez salterà i Gran Premi del Mugello e del Balaton“. In Italia si gareggerà dal 29 al 31 maggio, mentre in Ungheria si correrà dal 5 al 7 giugno: lo spagnolo potrebbe rientrare dunque nel GP della Cechia, previsto dal 19 al 21 giugno.

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

Lo spagnolo, caduto nel corso della gara lunga del GP della Catalogna, si è fratturato la clavicola ed ha subito l’infrazione di una vertebra: il pilota, oltre ad avere il braccio al collo, indossa anche un collare cervicale, e quindi non è ancora pronto per il rientro in pista.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità