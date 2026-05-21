MotoGP, Alex Marquez salterà almeno due Gran Premi

Salterà almeno due gare l’iberico Alex Marquez, infortunatosi nel corso del GP di Catalogna 2026 di MotoGP: lo spagnolo, come annunciato dal proprio team, infatti, non sarà al via né al Mugello né in Ungheria, GP previsti in due settimane successive.

Il Team Gresini, infatti, ha scritto quanto segue: “Alex Marquez salterà i Gran Premi del Mugello e del Balaton“. In Italia si gareggerà dal 29 al 31 maggio, mentre in Ungheria si correrà dal 5 al 7 giugno: lo spagnolo potrebbe rientrare dunque nel GP della Cechia, previsto dal 19 al 21 giugno.

Lo spagnolo, caduto nel corso della gara lunga del GP della Catalogna, si è fratturato la clavicola ed ha subito l’infrazione di una vertebra: il pilota, oltre ad avere il braccio al collo, indossa anche un collare cervicale, e quindi non è ancora pronto per il rientro in pista.