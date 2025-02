Sei Nazioni: l’Italia Under 20 vuole rialzare la testa contro la Francia

Torna il Guinness Sei Nazioni 2025 juniores e allo stadio Monigo di Treviso sabato pomeriggio l’Italia di Roberto Santamaria ospitano la Francia. Un match che arriva dopo la delusione del ko subito contro il Galles dagli azzurrini e Italia che, dunque, vorrà subito rialzare la testa in una sfida che però sarà durissima.

“Affrontiamo una squadra con grande qualità, che vorrà riscattare la sconfitta con l’Inghilterra nell’ultimo turno e che ha nella rosa molti giocatori che hanno già esordito in Top 14 o nelle coppe europee. Abbiamo lavorato bene per metterci alle spalle la partita con il Galles, tirando fuori il massimo delle energie nel corso degli allenamenti. Questa sfida sarà importante per confermare i nostri obiettivi pre-torneo e per dimostrare che possiamo fare buone prestazioni senza cedere il passo con facilità” ha dichiarato il ct azzurro.

Anche la Francia è reduce da una sconfitta, subita in Inghilterra, e Cédric Laborde ha cambiato ben 11/15 della squadra per la sfida di Treviso. “Questa partita contro l’Italia rappresenta un passaggio importante nel nostro torneo. Sappiamo quanto possa essere pericolosa questa squadra, lo ha dimostrato negli ultimi anni. Ci avviciniamo quindi a questo incontro con serietà e determinazione. La formazione che abbiamo scelto riflette la nostra ambizione: giocatori che hanno confermato il loro valore nelle ultime due partite e altri che hanno guadagnato minuti di gioco grazie alla preparazione e alle loro prestazioni a livello di club” le parole di Laborde.

ITALIA – FRANCIA

Italia: 15 Pietro Celi, 14 Jules Ducros, 13 Federico Zanandrea, 12 Edoardo Todaro, 11 Malik Faissal, 10 Roberto Fasti, 9 Giulio Sari, 8 Giacomo Milano, 7 Nelson Casartelli, 6 Antony Miranda, 5 Enoch Opoku Gyamfi, 4 Tommaso Redondi, 3 Bruno Vallesi, 2 Alessio Caiolo-Serra, 1 Christian Brasini

In panchina: 16 Giacomo Casiraghi, 17 Sergio Pelliccioli, 18 Nicola Bolognini, 19 Mattia Midena, 20 Carlo Antonio Bianchi, 21 Matteo Bellotto, 22 Giacomo Ndoumbe Lobe, 23 Riccardo Ioannucci

Francia: 15 Mathis Ibo, 14 Tom Leveque, 13 Oliver Cowie, 12 Simeli Daunivucu, 11 Melvyn Rates, 10 Luka Keletaona, 9 Baptiste Tilloles, 8 Raphaël Darquier, 7 Sialevailea Tolofua, 6 Noa Traversier, 5 Corentin Mézou, 4 Charles Kante Samba, 3 Mohamed Megherbi, 2 Lyam Akrab, 1 Samuel Jean-Christophe

In panchina: 16 Quentin Algay, 17 Edouard-Junior Jabea Njocke, 18 Brent Liufau, 19 Jacques Nguimbous, 20 Elyjah Ibsaiene, 21 Martin Blum, 22 Jean Cotarmanac’h, 23 Lucas Vignères