Rugby, Sei Nazioni U20 2025: Italia-Galles 18-20. Azzurrini sconfitti con rammarico a Treviso

Subisce una sconfitta di misura l’Italia nel Sei Nazioni Under 20 2025 di rugby: gli azzurrini, dopo aver battuto la Scozia in trasferta all’esordio, nel secondo turno cedono ai pari età del Galles nel match interno andato in scena allo Stadio Monigo di Treviso, con il punteggio di 18-20.

Nel primo tempo l’Italia passa subito in vantaggio col piazzato di Fasti, scappando poi sull’8-0 già al quarto d’ora con la meta non trasformata di Ducros. Il Galles accorcia con la marcatura di Bowen al 24′, per poi firmare il sorpasso con l’altra meta di Thomas, che vale l’8-10. Gli azzurrini, però chiudono la prima frazione in vantaggio, grazie alla segnatura di Casartelli, convertita da Fasti per il 15-10.

Nella ripresa Thomas firma la seconda meta personale al 49′ per il 15-15, ma la trasformazione di Ford vale il nuovo sorpasso gallese sul 15-17. L’Italia torna a condurre con la punizione di Fasti al 54′, ma al 69′ gli ospiti si riportano in vantaggio col piazzato di Ford, che firma il 18-20. A tempo scaduto Fasti va sulla piazzola per il calcio che vale il successo, ma l’ovale non centra i pali. Finisce 18-20 per il Galles.