Paolini: “Il doppio è insidioso con i killer point”. Errani: “Vinto dopo dodici anni, è speciale con Jasmine”

Jasmine Paolini e Sara Errani hanno vinto il torneo WTA 1000 di Doha, imponendosi in doppio sul cemento della capitale del Qatar al termine di una splendida cavalcata. Le Campionesse Olimpiche, che in semifinale avevano annullato cinque match point ad Andreeva/Shnaider nella rivincita della sfida per l’oro di Parigi 2024, si sono imposte nell’atto conclusivo in Medio Oriente contro la cinese Xinyu Jiang e la taiwanese Fang-Hsien Wu. con il punteggio di 75 76(10).

Jasmine Paolini ha espresso la propria soddisfazione a caldo nella consueta intervista in campo prima della premiazione: “Sono molto felice, è stato un match durissimo. Congratulazioni a loro che hanno giocato in maniera fantastica: hanno già vinto due titoli, ora un’altra finale. Ste giocando davvero molto bene. Con i ‘killer-point’ il doppio è sempre molto insidioso: devi essere concentrato. Siamo state anche un po’ fortunate in semifinale. Devo ringraziare Sara, che è la mente del nostro team. E’ stata una settimana speciale: grazie a tutti quelli che hanno reso possibile questo torneo ed al pubblico che ci ha fatto sentire tutto il suo sostegno questa settimana”.

Grande gioia anche per Sara Errani, che è tornata a imporsi in questa località a distanza di addirittura dodici anni dal suo primo sigillo, conquistato nell’ormai lontano 2013 con Roberta Vinci. La veterana della coppia si è soffermata proprio sulla distanza temporale tra le due affermazioni a Doha: “È davvero speciale, credo di avere vinto qui tipo dodici anni fa: è davvero tanto tempo! Sono molto felice di giocare con Jasmine, ci divertiamo molto e questa è la cosa più importante. Ovviamente mi congratulo anche io con le nostre avversarie e per quanto riguarda noi speriamo di continuare così”.