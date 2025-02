Errani/Paolini implacabili! Le campionesse olimpiche conquistato il titolo di doppio a Doha!

Il torneo di doppio femminile dei Qatar Open 2025 di tennis viene vinto da Sara Errani e Jasmine Paolini: la coppia azzurra, accreditata della terza testa di serie, vince il sesto titolo in otto finali disputate, piegando nell’ultimo atto del WTA 1000 di Doha, disputato sul cemento outdoor, la cinese Jiang Xinyu e la taiwanese Wu Fang-Hsien, superate con lo score di 7-5 7-6 (10), maturato in un’ora e 50 minuti di gioco.

Nel primo set le azzurre partono bene e trovano il break a zero, ma poi arrivano tre game consecutivi vinti a trenta dalle asiatiche, che scappano sul 3-1. Le azzurre riescono a ricucire lo strappo portandosi sul 3-3, e nel settimo gioco si portano sul 15-40 in risposta, ma Jiang e Wu risalgono e si salvano al deciding point. La cinese e la taiwanese nell’ottavo game vanno sullo 0-40 ed alla terza occasione centrano lo strappo, salendo sul 5-3. La coppia asiatica si porta sul 40-30 nel nono gioco, ma da quel momento salgono in cattedra le azzurre, che accorciano sul 4-5 annullando due set point e, dopo una breve interruzione per pioggia, portano a 9 i punti consecutivi conquistati, scappando sul 5-5 0-40. Il terzo break point è quello buono per la coppia italiana, che vola sul 6-5, ed a seguire Errani tiene a zero la battuta per certificare il 7-5.

Nella seconda partita i primi otto punti sono vinti dalla coppia al servizio, poi nel terzo gioco le azzurre sciupano tre break point dal 15-40, cedendo al deciding point. Errani tiene la battuta a zero, poi le azzurre si fanno rimontare dallo 0-30 nel quinto gioco, con le asiatiche che restano in vantaggio nel punteggio. La striscia di punti consecutivi vinti al servizio dalle azzurre si ferma a 19, ma arriva comunque l’aggancio sul 3-3, mentre le asiatiche nel settimo game si salvano ancora al punto decisivo, annullando due break point. L’ottavo game vede ribaltarsi i ruoli, ma la coppia azzurra, dopo aver salvato un break point sul 30-40, cede la battuta al punto decisivo. Le asiatiche servono per il set sul 5-3, ma arriva l’immediato controbreak a quindici della coppia italiana, che a seguire trova nuovamente la parità sul 5-5. Nell’undicesimo gioco le azzurre trascinano ancora la cinese e la taiwanese sul 40-40, e questa volta il deciding point sorride alle azzurre, che vanno a servire per il titolo: Errani e Paolini mancano due championship point e subiscono il contobreak. Nel tiebreak le asiatiche scappano sul 2-0, ma le azzurre rientrano sul 2-2. Nuovo allungo di Jiang e Wu, che dal 3-3 scappano sul 5-3, ma la coppia italiana rientra ancora sul 5-5. Errani e Paolini si procurano altri tre championship point, sul 6-5, sul 7-6 e sull’8-7, ma le asiatiche resistono, e sull’8-8 arriva un nuovo stop per pioggia. Alla ripresa Jiang e Wu mancano un set point, si gira ancora sul 9-9, poi sono le italiane a sciupare un’altra chance per il titolo. Errani fa buona guarda a rete e si procura il settimo championship point, infine con il servizio a disposizione sorprende le avversarie e chiude i conti sul 12-10.

Le statistiche mostrano come Errani e Paolini vincano 89 punti contro i 70 delle avversarie, facendo meglio sia con la prima (64%-52%) sia con la seconda (58%-43%), con le azzurre che però sfruttano soltanto 6 delle 17 palle break avute a disposizione, mentre le asiatiche ne convertono 5 delle 9 concesse dalle azzurre.