Dove vedere in tv Conegliano-Novara e Scandicci-Milano, Coppa Italia volley femminile 2025: orari semifinali e finale

Sabato 8 febbraio si disputeranno le semifinali della Coppa Italia 2025 di volley femminile: sarà la Unipol Arena di Casalecchio di Reno (in provincia di Bologna) a ospitare la competizione che metterà in palio l’ambito trofeo. Conegliano si presenterà all’appuntamento da grande favorita, è imbattuta in stagione e punta a difendere il titolo conquistato nella passata annata agonistica. Le Campionesse d’Italia, d’Europa e del mondo apriranno le danze nella semifinale delle ore 15.30 contro Novara.

Le Pantere si faranno trascinare dall’opposto Isabelle Haak, dalla regista Joanna Wolosz, dalle schiacciatrici Zhu Ting e Gabi contro il sodalizio piemontese di Lorenzo Bernardi, desideroso di interrompere la striscia di successi della corazzata veneta. Nell’altra semifinale in programma alle ore 18.00 si fronteggeranno Milano e Scandicci: si preannuncia uno scontro diretto roboante tra le bomber Paola Egonu ed Ekaterina Antropova. Le due vincitrici si contenderanno il trofeo nella finale di domenica 9 febbraio (ore 15.20):

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle semifinali e della finale della Coppa Italia 2025 di volley femminile. Entrambi le semifinali saranno trasmesse in diretta tv su RaiSportHD mentre la finale sarà in diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play e VBTV; diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE

Sabato 8 febbraio

Ore 15.30 Semifinale 1: Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 18.00 Semifinale 2: Savino Del Bene Scandicci vs Numia Vero Volley Milano – Diretta tv su RaiSportHD

Domenica 9 febbraio

Ore 15.20 Finale Coppa Italia volley femminile – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA COPPA ITALIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD per le semifinali e Rai 2 per la finale, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.