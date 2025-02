Volley femminile, Conegliano ipoteca la regular season. Scandicci crolla in casa, si infiamma la lotta salvezza

Oggi pomeriggio si sono disputate quattro partite valide per la ventunesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Conegliano ha travolto Pinerolo a domicilio con un secco 3-0 e ha così prolungato la propria imbattibilità stagionale, conquistando il ventunesimo successo in campionato e rafforzando ulteriormente il primo posto in classifica. Le Campionesse d’Italia hanno infatti 13 punti di vantaggio su Milano e hanno ipotecato la regular season, visto che al termine della stagione regolare mancano cinque partite.

L’opposto Isabelle Haak ha messo a segno 12 punti, in luce anche il martello Gabi (12), da annotare le nove marcature della centrale Cristina Chirichella affiancata in reparto da Sarah Fahr (8). Le Pantere hanno allungato in testa alla graduatoria perché Scandicci è clamorosamente crollata tra le mura amiche, annichilita da Vallefoglia con un secco 3-0: Erblira Bici (15 punti) e Simone Lee (14) hanno sorpreso Ekaterina Antropova (9) e compagne, compiendo un decisivo scatto in ottica playoff.

Le toscane sono così scivolate in terza posizione subendo il sorpasso da Milano, che ieri aveva regolato agevolmente Talmassons. Cuneo e Roma hanno vinto due decisive sfide salvezza contro Perugia e Firenze e ora la lotta per non retrocedere è più palpitante che mai: Perugia e Roma sono a quota 16, Firenze a 15, Talmassons a 13, le ultime due scivoleranno in Serie A2. Spiccano i 32 punti di Gabriela Orvosova per la formazione capitolina e i 20 di Anastasiia Kapralova per le piemontesi.

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Honda Olivero Cuneo vs Bartoccini-Mc Restauri Perugia 3-1 (25-19; 20-25; 25-21; 25-22)

Wash4green Pinerolo vs Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (17-25; 10-25; 14-25)

Smi Roma Volley vs Il Bisonte Firenze 3-1 (25-14; 25-22; 22-25; 25-22)

Savino Del Bene Scandicci vs Megabox Ond. Savio Vallefoglia 0-3 (22-25; 23-25; 22-25)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 63 punti, Milano 50, Scandicci 48, Novara 45, Chieri 38, Bergamo 33, Busto Arsizio 32, Vallefoglia 32, Pinerolo 21, Cuneo 19, Perugia 16, Roma 16, Firenze 15, Talmassons 13.