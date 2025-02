Startlist staffetta femminile Mondiali biathlon 2025: orari, programma, tv, streaming, il quartetto dell’Italia

Domani, sabato 22 febbraio, andrà in scena alle ore 12.05 la staffetta femminile 4x6km, valida per i Mondiali 2025 di biathlon. Sulle nevi di Lenzerheide (Svizzera), la giornata sarà all’insegna delle prove a squadre, dal momento che a seguire questa gara ci saranno i quartetti degli uomini a lottare per l’ambita top-3 iridata (ore 15.05).

La truppa italiana sarà guidata da Dorothea Wierer, che però in questi campionati ha dovuto fare i conti con problemi di salute che l’hanno costretta a saltare gare in cui avrebbe potuto fare particolarmente bene, ovvero l’inseguimento e la 15 km Individuale. La forma dell’altoatesina non è scintillante, ma sicuramente darà tutto quello che ha per la squadra.

Un team che potrà contare anche su una Michela Carrara che questo tracciato ha saputo far vedere cose eccellenti, come le due top-10 nella Sprint e nella Pursuit certificano. Certo la concorrenza sarà spietata e in particolare la Francia è la candidata numero uno per il metallo più pregiato. Svezia, Germania e Norvegia proveranno a inserirsi.

La staffetta femminile 4x6km, valida per i Mondiali 2025 di biathlon, andrà in scena domani a partire dalle 12.05. La copertura televisiva sarà garantita da RaiSport HD ed Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e da DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

STAFFETTA FEMMINILE MONDIALI BIATHLON 2025

Sabato 22 febbraio

Ore 12.05 staffetta femminile 4x6km – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD.

STARTLIST STAFFETTA FEMMINILE MONDIALE BIATHLON 2025

1 SWE – SWEDEN 1

1-1 r MAGNUSSON Anna

1-2 g HALVARSSON Ella

1-3 y OEBERG Hanna

1-4 b OEBERG Elvira

2 FRA – FRANCE

2-1 r JEANMONNOT Lou

2-2 g MICHELON Oceane

2-3 y BRAISAZ-BOUCHET Justine

2-4 b SIMON Julia

3 NOR – NORWAY

3-1 r KNOTTEN Karoline Offigstad

3-2 g TANDREVOLD Ingrid Landmark

3-3 y FEMSTEINEVIK Ragnhild

3-4 b KIRKEEIDE Maren

4 GER – GERMANY 2

4-1 r SCHNEIDER Sophia

4-2 g GROTIAN Selina

4-3 y TANNHEIMER Julia

4-4 b PREUSS Franziska

5 SUI – SWITZERLAND

5-1 r GASPARIN Elisa

5-2 g BASERGA Amy

5-3 y GASPARIN Aita

5-4 b HAECKI-GROSS Lena

6 ITA – ITALY

6-1 r AUCHENTALLER Hannah

6-2 g WIERER Dorothea

6-3 y COMOLA Samuela

6-4 b CARRARA Michela

7 AUT – AUSTRIA 3

7-1 r ROTHSCHOPF Lea

7-2 g HAUSER Lisa Theresa

7-3 y STEINER Tamara

7-4 b ANDEXER Anna

8 UKR – UKRAINE

8-1 r DMYTRENKO Khrystyna

8-2 g DZHIMA Yuliia

8-3 y HORODNA Olena

8-4 b MERKUSHYNA Anastasiya

9 POL – POLAND

9-1 r SIDOROWICZ Natalia

9-2 g ZUK Kamila

9-3 y MAKA Anna

9-4 b JAKIELA Joanna

10 FIN – FINLAND 4

10-1 r HAMALAINEN Inka

10-2 g LEINAMO Sonja

10-3 y KERANEN Noora Kaisa

10-4 b MINKKINEN Suvi

11 EST – ESTONIA

11-1 r ERMITS Regina

11-2 g TOMINGAS Tuuli

11-3 y KUELM Susan

11-4 b TALIHAERM Johanna

12 CZE – CZECHIA

12-1 r JISLOVA Jessica

12-2 g VOBORNIKOVA Tereza

12-3 y PAVLU Katerina

12-4 b PLECHACOVA Ilona

13 CAN – CANADA 5

13-1 r PARADIS Pascale

13-2 g ROUSSEAU Shilo

13-3 y MOSER Nadia

13-4 b LUNDER Emma

14 SVK – SLOVAKIA

14-1 r KAPUSTOVA Ema

14-2 g BATOVSKA FIALKOVA Paulina

14-3 y KUZMINA Anastasiya

14-4 b REMENOVA Maria

15 SLO – SLOVENIA

15-1 r REPINC Lena

15-2 g LAMPIC Anamarija

15-3 y KLEMENCIC Polona

15-4 b KLEMENCIC Ziva

16 LAT – LATVIA 6

16-1 r VOLFA Estere

16-2 g BENDIKA Baiba

16-3 y BULINA Sanita

16-4 b BULINA Sandra

17 KAZ – KAZAKHSTAN

17-1 r YEGOROVA Polina

17-2 g VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina

17-3 y KRYUKOVA Arina

17-4 b RAKISHEVA Aisha

18 USA – UNITED STATES

18-1 r LEVINS Chloe

18-2 g IRWIN Deedra

18-3 y ANDERSON Lucinda

18-4 b FREED Margie

19 BUL – BULGARIA 7

19-1 r DIMITROVA Valentina

19-2 g TODOROVA Milena

19-3 y ZDRAVKOVA Maria

19-4 b HRISTOVA Lora

20 LTU – LITHUANIA

20-1 r TRAUBAITE Judita

20-2 g ZHURAUSKAITE Lidiia

20-3 y KOCERGINA Natalja

20-4 b URUMOVA Sara

21 BEL – BELGIUM

21-1 r CLOETENS Maya

21-2 g LIE Lotte

21-3 y BOUVARD Eve

21-4 b EMONTS Marisa

22 ROU – ROMANIA 8

22-1 r TOLMACHEVA Anastasia

22-2 g MEZDREA Andreea

22-3 y CHIRKOVA Elena

22-4 b RIMBEU Adelina