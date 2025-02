LIVE Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2025 in DIRETTA: debuttano Furlani e Fabbri!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del meeting di Ostrava, tappa del World Indoor Tour 2025. Ad Ostrava (Cechia) va in scena il quarto appuntamento gold della stagione indoor. Diversi gli azzurri al via, tra cui spiccano le stelle di Leonardo Fabbri e Mattia Furlani, entrambi al debutto stagionale.

Il meeting inizierà alle 16.40 con la gara di salto con l’asta femminile a cui è iscritta Roberta Bruni. Pochi minuti dopo scatterà la prova maschile di getto del peso con Fabbri e Zane Weir. Il vice-campione mondiale (outdoor) fa il proprio debutto in questa stagione quattro mesi dopo l’ultima uscita ufficiale, avvenuta nelle finali di Diamond League. L’azzurro proverà a fare meglio del 21.26, misura trovata a Lodz nella gara d’apertura del 2024. Obiettivo podio per Weir, che cercherà di rimanere in scia al connazionale.

Gara di altissimo livello nel salto in lungo: al via del meeting ceco ci saranno quattro dei primi sette della classifica stagionale. Attenzione soprattutto allo svedese Thobias Montler in grado pochi giorni fa di saltare a 8.23. Tanta curiosità sulle condizioni di Furlani: il fresco bronzo olimpico è alla prima uscita ufficiale di questo 2025 e potrebbe non essere ancora in ritmo gara. Per l’Italia in gara anche Catalin Tecuceanu e Diego Aldo Pettorossi, rispettivamente al via degli 800 e dei 200 metri maschili.

Il meeting di Ostrava inizierà alle 16.40 con il salto con l'asta femminile. L'ultimo evento in programma sono i 400 metri femminili a partire dalle 18.39.