A che ora Furlani e Fabbri nel Meeting di Ostrava: dove vederlo in tv e streaming

Domani, martedì 4 febbraio, si terrà il meeting di Ostrava valevole come quarto appuntamento stagionale di livello gold del World Indoor Tour 2025 di atletica leggera. Dopo le tappe di Astana, Belgrado e Boston prosegue dunque il calendario del principale circuito internazionale al coperto, nel percorso di avvicinamento verso i Mondiali in sala di Nanchino (21-23 marzo).

La località della Cechia sarà teatro del debutto stagionale di due big del movimento azzurro come il bronzo olimpico di salto in lungo Mattia Furlani ed il vice-campione del mondo in carica (outdoor) di getto del peso Leonardo Fabbri. Furlani trova a Ostrava quattro avversari già capaci di superare gli 8,10 metri nel 2025, mentre Fabbri si presenterà in pedana da favorito d’obbligo per il successo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare maschili di salto in lungo e getto del peso con Mattia Furlani e Leonardo Fabbri nel meeting di Ostrava. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA GAREGGIANO FURLANI E FABBRI A OSTRAVA

Martedì 4 febbraio

Ore 16.40 Getto del peso, con Leonardo Fabbri – Diretta tv su Sky Sport Arena (dalle 17.00)

Ore 17.50 Salto in lungo, con Mattia Furlani – Diretta tv su Sky Sport Arena

COME VEDERE FURLANI E FABBRI A OSTRAVA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (dalle ore 17.00), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW (dalle ore 17.00), per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.