Leonardo Fabbri in gara a Ostrava: tutti gli avversari, possibile derby con Weir

Leonardo Fabbri sarà uno degli osservati speciali al Czech Indoor Gala, in programma domani pomeriggio a Ostrava (Cechia) e valevole come quarta tappa di livello gold del World Indoor Tour 2025 di atletica leggera. Il primatista italiano di getto del peso si appresta dunque ad effettuare il suo debutto stagionale, oltre quattro mesi dopo il magico trionfo alle Finali di Diamond League a Bruxelles davanti alla leggenda Ryan Crouser con 22.98.

Il 27enne fiorentino, dominatore assoluto degli Europei di Roma 2024, vuole mettersi definitivamente alle spalle la grande delusione olimpica di Parigi e si presenta a Ostrava nel ruolo di favorito principale per la vittoria del meeting. Gli avversari sulla carta sono tutti inferiori all’azzurro, che proverà a fare meglio del 21.26 realizzato a Lodz un anno fa nella prima gara ufficiale della scorsa stagione.

Eguagliare domani quella misura sarebbe sufficiente per balzare in vetta alle liste mondiali del 2025, alla luce della world lead attuale detenuta dall’americano Tarik O’Hagan con un discreto 21.02. L’obiettivo di Fabbri potrebbe essere quello di avvicinare la soglia dei 22 metri, cominciando alla grande la marcia di avvicinamento verso i Mondiali in sala di Nanchino (21-23 marzo).

Il nostro portacolori troverà a Ostrava il connazionale Zane Weir (20.53 a Nordhausen come primato stagionale) per un possibile derby tricolore in zona podio, ma attenzione anche al forte padrone di casa ceco Tomas Stanek e al polacco Konrad Bukowiecki, oltre allo statunitense Roger Steen, tutti capaci di superare quota 22 metri almeno una volta in carriera.