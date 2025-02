Mattia Furlani debutta a Ostrava: tutti gli avversari, attenzione ad una rivelazione svedese

Quasi cinque mesi dopo le Finali di Diamond League a Bruxelles, Mattia Furlani torna finalmente a gareggiare domani in occasione del Meeting di Ostrava, valevole come quarta tappa stagionale di livello gold del World Indoor Tour 2025 di atletica leggera. L’azzurro ha scelto dunque la kermesse ceca per cominciare il suo percorso di avvicinamento in vista dei primi grandi eventi dell’anno: gli Europei ed i Mondiali al coperto.

Il bronzo olimpico di salto in lungo a Parigi 2024 troverà ad Ostrava un parterre di alto livello, anche se privo del fuoriclasse greco Miltiadis Tentoglou, in cui spiccano quattro atleti già capaci di andare oltre gli 8.10 metri nel 2025. Fari puntati nello specifico sullo svedese Thobias Montler, che vanta la world lead con l’8.23 stampato pochi giorni fa a Belgrado.

Al Czech Indoor Gala saranno presenti ben quattro dei primi sette classificati nelle liste mondiali stagionali, infatti vedremo in azione anche il giovane emergente bulgaro Bozhidar Saraboyukov (8.19 a Miramas), lo statunitense Isaac Grimes (8.13 a Belgrado) ed il portoghese Gerson Baldè (8.11 a Lisbona). Da non sottovalutare inoltre il padrone di casa Radek Juska (8.31 di PB), mentre sembrano oggettivamente meno competitivi ad oggi il peruviano Josè Mandros ed il ceco classe 2006 Petr Meindlschmid.

Furlani, reduce da una stagione strepitosa in cui è esploso definitivamente tra i senior salendo sul podio ai Giochi Olimpici, ai Mondiali Indoor di Glasgow e agli Europei di Roma, vuole proseguire la sua crescita e mette dunque nel mirino il suo primato personale e nazionale al coperto realizzato ad Ancona il 17 febbraio 2024 con 8.34.