Atletica, non solo Furlani e Fabbri a Ostrava. Tutti gli azzurri in gara nel Czech Indoor Gala

Saranno nel complesso sei gli azzurri impegnati domani al meeting di Ostrava, valevole come quarta tappa stagionale di livello gold del World Indoor Tour 2025 di atletica leggera. Oltre al bronzo olimpico di salto in lungo Mattia Furlani e al campione d’Europa in carica di getto del peso Leonardo Fabbri, sono attesi infatti altri quattro atleti italiani al via del Czech Indoor Gala.

“È un’emozione grande perché si rientra in pedana dopo tanti mesi. Sarà un bel test, l’obiettivo è cercare di finalizzare la nuova rincorsa introdotta in allenamento, 18 passi con preavvio, invece di 16“, le dichiarazioni di Furlani al sito federale prima di partire da Fiumicino in direzione Cechia. Il laziale troverà ben quattro dei migliori sette performer mondiali dell’anno, tutti capaci di volare oltre gli 8.10 metri, quindi dovrà piazzare un salto notevole al debutto stagionale per provare a vincere la gara.

“Ieri sera sono arrivato tardi in Repubblica Ceca, alle tre di notte, per fortuna ho dormito bene e avrò anche la giornata di oggi per riposarmi. L’obiettivo di queste prime gare indoor è essere stabile sui 22 metri e cercare di costruire fiducia per andare oltre i 23. C’è Stanek e sarà aiutato dal pubblico di casa: è uno stimolo avere un avversario come lui”, le parole di Fabbri nella conferenza stampa di presentazione dell’evento.

Italia che verrà rappresentata anche dal bronzo europeo degli 800 Catalin Tecuceanu, primatista italiano indoor della specialità e quarto classificato ai Mondiali in sala di Glasgow 2024. Presenti inoltre Zane Weir (oro europeo al coperto in carica) nel peso, Roberta Bruni nel salto con l’asta e Diego Pettorossi nella ‘run B’ dei 200 metri.