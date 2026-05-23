Come sta Mattia Furlani? Il temuto infortunio: possibile entità e tempi di recupero

Mattia Furlani ha accusato un infortunio al bicipite femorale della coscia destra. Questo è la prima notizia che giunge da Xiamen (Cina), dove il Campione del Mondo di salto in lungo si è fatto male durante la fase di volo del quarto tentativo, in occasione di una tappa della Diamond League (il massimo circuito internazionale itinerante di atletica). Il giovane fuoriclasse laziale ha alzato bandiera bianca, si è ritirato dalla gara (poi chiusa al quarto posto con 8.28 metri) ed è uscito dallo stadio in barella.

L’entità del problema fisico che ha attanagliato il bronzo olimpico di Parigi 2024 verrà valutata con attenzione nella giornata di lunedì al rientro in Italia, mentre nelle prossime ore sono previsti i primi accertamenti in Cina (a cominciare da una risonanza magnetica), che chiariranno in maniera preliminare il quadro clinico. Si teme un grave problema per una delle punte di diamante dell’atletica tricolore, che rischia di rimanere fermo per una buona parte della stagione (questo è il primo infortunio della carriera).

Mattia Furlani è annunciato nella giornata di giovedì 4 giugno al Golden Gala, ma verosimilmente non lo vedremo all’opera allo Stadio Olimpico di Roma. L’obiettivo stagionale è rappresentato dagli Europei, che si disputeranno a Birmingham (Gran Bretagna) dal 10 al 16 agosto: l’azzurro spera di poter essere della partita, ma intanto bisognerà capire l’entità di questo infortunio, con le ipotesi di stiramento o strappo che sono al vaglio. Bisogna soltanto attendere.