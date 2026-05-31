Zaynab Dosso sottotono in Diamond League, gara monocorde e tempo alto. Zampata Clayton

Zaynab Dosso non ha incantato sui 100 metri in occasione della terza tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante sbarcato a Rabat (Marocco) prima di approdare allo Stadio Olimpico di Roma per il Golden Gala di giovedì 4 giugno. La Campionessa del Mondo dei 60 metri indoor ha chiuso al settimo posto con il tempo alto di 11.25 (0,3 m/s di vento a favore), rendendosi protagonista di una prova monocorde e in cui è rimasta ben lontana dal livello a cui ci ha abituato.

La velocista emiliana non è uscita benissimo dai blocchi di partenza e poi nella fase di accelerazione, il suo fondamentale di elezione che le ha permesso di conquistare il titolo iridato sulla distanza più breve in sala, non è riuscita a sgusciare via. L’auspicato cambio di passo non è mai arrivato, la 26enne non ha convinto sul lanciato e ha proseguito in maniera lineare fin sul traguardo. Si tratta di un passo indietro rispetto all’ottima prestazione offerta undici giorni fa al Meeting di Savona.

La primatista italiana si era espressa in un ragguardevole 11.07 nella località ligure, siglando il quinto tempo della propria carriera in cui spicca il record italiano di 11.01 ormai vecchio di due anni (corso nella semifinale degli Europei di Roma, poi chiusi con al collo la medaglia di bronzo). La giamaicana Tina Clayton (argento iridato a Tokyo) ha trionfato con un brillante 10.85, distanziando le connazionali Lavanya Williams (10.95) e Jonielle Smith (11.00), quarta la lussemburghese Patrizia van der Weken (11.08).